Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nda makamını öğrenciye devretti

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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kabul ettiği 6. sınıf öğrencisi Gökçe Genç'e makamını devretti. Minik başkanın ilk isteği ise dikkat çekti.

Başkan Yalçın, Talas Rauf Denktaş Ortaokulu Müdür Yardımcısı Yasin Taşcan, İngilizce Öğretmeni Leman Duru, 6. sınıf öğrencisi Gökçe Genç, 7. sınıf öğrencisi Eymen Efe Çelik ve 8. sınıf öğrencisi Ecrin Boztepe'yi makamında kabul etti. Öğrencilerin ve öğretmenlerin çiçek hediyeleri için teşekkür eden Başkan Yalçın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının önemine dikkat çekerek, başkanlık koltuğunu minik Gökçe'ye devretti.

Küçük başkanın ilk isteği okul oldu

Küçük Başkan Gökçe'nin Başkan Yalçın'dan ilk isteği depremde hasar alan Mehmet Cemile Oğulcuklu İlkokulu binasının yapımı oldu. Daha sonraki isteği ise tarihi Talas'ın restorasyonu ile açık hava sineması düzenlenmesi oldu.

"Küçük başkanın istekleri makul ve mantıklı"

Başkan Yalçın ise küçük başkanın isteklerinin makul ve mantıklı olduğunu belirterek, "Mehmet Cemile Oğulcuklu İlkokulu'nun ben yıkılıp yeniden yapılmasını talep ettim ve yeniden yapılacak. Bu işi hızlandıralım. Açık hava sinemasını ise yazın Yamaç Paraşütü İniş Alanı ile Ali Dağı 360 Kafe alanında yapıyoruz. Önerilerininiz ve ziyaretiniz için teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyaretin sonunda Başkan Yalçın, küçük başkan ve beraberindekilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - KAYSERİ