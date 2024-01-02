 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Çanakkale'den Cumhuriyete 100. Yıl Müzesi ve Su Medeniyetleri Müzesi'ndeki çalışmaları inceledi - Son Dakika
Üye Girişi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Çanakkale'den Cumhuriyete 100. Yıl Müzesi ve Su Medeniyetleri Müzesi'ndeki çalışmaları inceledi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Çanakkale'den Cumhuriyete 100. Yıl Müzesi ve Gölbaşı Meydanı'ndaki tarihi sarnıçta yürütülen Su Medeniyetleri Müzesi'ndeki çalışmaları inceledi. Başkan Yalçın, müzelerdeki eserleri tek tek inceledi ve meydandaki esnaf ve vatandaşlara selam verdi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Çanakkale\'den Cumhuriyete 100. Yıl Müzesi ve Su Medeniyetleri Müzesi\'ndeki çalışmaları inceledi
02.01.2024 - 12:21,
Abone Ol

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; açılışına salıyı günler kalan Çanakkale'den Cumhuriyete 100. Yıl Müzesi ile Gölbaşı Meydanı'ndaki tarihi sarnıçta yürütülen Su Medeniyetleri Müzesi'ndeki çalışmaları inceledi.

Başkan Yalçın, mesaisine Kiçiköy Mahallesi Gölbaşı Meydanı'nda başladı. Buradaki Osmanlı Kültür Sokağında Talas Belediyesi tarafından tarihi bir konakta yapılan Çanakkale'den Cumhuriyete 100. Yıl Müzesi'ni inceleyen Başkan Yalçın, burada başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürlerinden bilgiler aldı. Çanakkale Kara Zaferinin yıl dönümü olan 9 Ocak'ta açılışı gerçekleştirilecek sergiye kendisine ulaştırılan gülle ve matarayı hediye eden Başkan Yalçın, sergideki eserleri de tek tek inceledi. Başkan Yalçın daha sonra Gölbaşı Meydanında bulunan ve Talas Belediyesi tarafından Su Medeniyetleri Müzesi'ne dönüştürülecek olan yer altındaki tarihi sarnıca geçti. Burada çalışanlarla sohbet ederek kolaylıklar dileyen Başkan Yalçın, bölüm bölüm düzenlemesi tamamlanan yerlerde incelemelerde bulundu.

Başkan Yalçın incelemesinin ardından meydandaki esnaf ve vatandaşlara selam vererek hal ve hatırlarını sordu. Esnaf ve vatandaşların sıcak ve samimi karşılamalarına Başkan Yalçın da aynı şekilde karşılık verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Mustafa Yalçın, Çanakkale, Talas, Kültür, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Çanakkale'den Cumhuriyete 100. Yıl Müzesi ve Su Medeniyetleri Müzesi'ndeki çalışmaları inceledi - Son Dakika


12:32
Japonya'da 400 yolculu uçaktaki patlama anı kamerada! Bir anda alev topuna döndü Japonya'da 400 yolculu uçaktaki patlama anı kamerada! Bir anda alev topuna döndü
12:25
Talebini yönetime iletti! Hakim Ziyech Galatasaray'a veda ediyor Talebini yönetime iletti! Hakim Ziyech Galatasaray'a veda ediyor
12:24
Tokyo Havalimanı'nda yolcu uçağı iniş sırasında sahil güvenlik uçağıyla çarpıştı Tokyo Havalimanı'nda yolcu uçağı iniş sırasında sahil güvenlik uçağıyla çarpıştı
11:41
Yükselişini sürdüren dolar 30 liraya koşuyor Yükselişini sürdüren dolar 30 liraya koşuyor
11:41
Galibiyete bile sevinemedi! İşte Jürgen Klopp'un maç sonuna damga vuran o anları Galibiyete bile sevinemedi! İşte Jürgen Klopp'un maç sonuna damga vuran o anları
11:29
Survivor All Star'da Poyraz ve Turabi arasında ilk oyunda kavga çıktı Survivor All Star'da Poyraz ve Turabi arasında ilk oyunda kavga çıktı
11:18
Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruk atmıştı! Tutuklanan gencin ifadesi ortaya çıktı Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruk atmıştı! Tutuklanan gencin ifadesi ortaya çıktı
11:11
İsrail casuslarına İstanbul merkezli 8 ilde operasyon! 33 kişi yakalandı İsrail casuslarına İstanbul merkezli 8 ilde operasyon! 33 kişi yakalandı

Son Dakika
12:32 Japonya'da 400 yolculu uçaktaki patlama anı kamerada! Bir anda alev topuna döndü
12:25 Talebini yönetime iletti! Hakim Ziyech Galatasaray'a veda ediyor
12:24 Tokyo Havalimanı'nda yolcu uçağı iniş sırasında sahil güvenlik uçağıyla çarpıştı
11:41 Yükselişini sürdüren dolar 30 liraya koşuyor
11:41 Galibiyete bile sevinemedi! İşte Jürgen Klopp'un maç sonuna damga vuran o anları
11:29 Survivor All Star'da Poyraz ve Turabi arasında ilk oyunda kavga çıktı
11:18 Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruk atmıştı! Tutuklanan gencin ifadesi ortaya çıktı
11:11 İsrail casuslarına İstanbul merkezli 8 ilde operasyon! 33 kişi yakalandı
11:01 31 Mart'taki yerel seçime 36 siyasi parti katılacak
10:53 21 ay sonra bir ilk! Bitcoin 45 bin doları aştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 13:00:59. #1.11#
SON DAKİKA: Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Çanakkale'den Cumhuriyete 100. Yıl Müzesi ve Su Medeniyetleri Müzesi'ndeki çalışmaları inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement