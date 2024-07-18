Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın Kentsel Dönüşüm Sahalarını İnceledi - Son Dakika
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Yerel

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın Kentsel Dönüşüm Sahalarını İnceledi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın Kentsel Dönüşüm Sahalarını İnceledi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçede sürdürülen kentsel dönüşüm sahalarında incelemelerde bulundu. Başkan Yalçın, deprem gerçeğini göz ardı etmediklerini ve kentsel dönüşümün önemini vurguladı. Talas'ta 5 yılda 1 milyon metrekare alanda kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor.

18.07.2024 15:21  Güncelleme: 15:23
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçede sürdürülen kentsel dönüşüm sahalarında incelemelerde bulundu.

Başkan yardımcısı ve ilgili teknik personelle birlikte özel sektör tarafından Yenidoğan Mahallesinde sürdürülen iki ayrı kentsel dönüşüm sahasını gezen Başkan Yalçın, deprem gerçeğini hiçbir zaman göz ardı etmediklerini söyledi.

6 Şubat depreminin acısını hala derinden hissettiklerine vurgu yapan Başkan Yalçın, şehirleri depreme hazırlıklı hale getirmek zorunda olduklarını kaydederek, "Talas'ta kentsel dönüşüme büyük önem veriyoruz. Çünkü biliyoruz ki depreme hazırlıklı olmanın en temel yolu dirençli binalar yapmaktan geçiyor. Dirençli binalar da kentsel dönüşümle mümkün oluyor. Devletimiz ve belediyelerimiz bu konuda olağanüstü çabalar gerçekleştiriyor. Bugün de Yenidoğan Mahallemizde iki ayrı bölgede özel sektör tarafından sürdürülen kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceledik. Bu konuda özenli ve gayretli çalışmalar ortaya koyan müteahhit firmalarımızı ve ilgili mesai arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

5 yılda 1 milyon metrekare alanda kentsel dönüşüm

Kentsel dönüşüm alanında yaptıkları çalışmaları da özetleyen Başkan Yalçın, "İlçemizde 48 farklı noktada kentsel dönüşüm çalışması devam ediyor ve şu ana kadar 2 bin 355 konutun yıkımını gerçekleştirdik.

Bu kapsamda daha önce yıkımı tamamlanarak yeniden inşa edilen 96 binada 3 bin 659 konut ve 375 iş yerini hak sahiplerine teslim ettik. Halef Hoca Caddesi üzerindeki Menekşe Siteleri başta olmak üzere birçok yerde kentsel dönüşüm çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın Kentsel Dönüşüm Sahalarını İnceledi - Son Dakika

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