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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın Muhtarlarla Toplantı Yaptı - Son Dakika
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın Muhtarlarla Toplantı Yaptı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, merkez mahalle muhtarlarıyla aylık rutin toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda 2023 yılının ve geçmiş 5 yıllık dönemin değerlendirmesi yapıldı ve muhtarlara teşekkür edildi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın Muhtarlarla Toplantı Yaptı
17.12.2023 - 11:21,
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından aylık rutin olarak gerçekleştirilen muhtarlar toplantısı merkez mahalle muhtarları ile devam etti. 2023 yılının ve geride kalan 5 yıllık dönemin değerlendirilmesinin yapıldığı toplantıda Başkan Yalçın, muhtarlara destek ve çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ve İlçe Emniyet Müdürü Osman Öztürk'ün de katılımıyla Başkanlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, muhtarların görüş ve talepleri konuşuldu. Toplantı başlangıcında konuşan Başkan Mustafa Yalçın, iyi bir çalışma sezonu geçirdiklerini belirterek gerek korona dönemi gerekse deprem dönemi başta olmak üzere yapılan hizmetler ve yürütülen çalışmalarda başarılı bir sınav verdiklerini söyledi. Yalçın; "Hem muhtarlar açısından hem mülki idare ve emniyet bir 5 yıl geçti. Önce korona, sonra deprem derken iki buçuk senemiz böyle geçti. Biz Talas olarak bu sınavlarda elimizden geleni yaptığımızı ve başarılı bir sınav verdiğimizi düşünüyorum" dedi.

Kaymakam Dönmez'den Başkan Yalçın'a teşekkür

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Talas'ın mahalli ve genel idari yönetimi olarak şanslı olduklarını kaydederek, "Ben korona döneminde burada değildim. Biz sizin yaşadığınız şansı yaşayamadık. Böyle bir başkanla çalıştığınız için çok şanslısınız. Bu sebeple hem başkanımıza hem de muhtarlarımıza teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu. Muhtarlar da Talas Belediyesi tarafından mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Yalçın'a teşekkür etti. Muhtarlardan Kiçiköy Mahalle Muhtarı Bekir Hastürk, "Başkan Mustafa Yalçın, geride kalan 5 yılda gerçekten tam bir devlet adamı duruşu sergiledi. Belediyedeki birim müdürlerimize ve şahsınıza teşekkür ediyorum." dedi. Harman Mahalle Muhtarı Rafet Livana da "Mahallemize, ne gerekiyorsa yapıldı, herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Benzer düşünceleri paylaşarak teşekkür eden Tablakaya Mahalle Muhtarı Şaban Ünal ise her türlü yapılacak işin anında giderildiğini ve eksikliklerin bir bir tamamlandığını belirtti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Mustafa Yalçın, Osman Öztürk, Yaşar Dönmez, Talas, Son Dakika

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