Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 'Şeffaf Odada Başkanla Baş Başa' uygulamasında 120. buluşmayı gerçekleştirdi - Son Dakika
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 'Şeffaf Odada Başkanla Baş Başa' uygulamasında 120. buluşmayı gerçekleştirdi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, \'Şeffaf Odada Başkanla Baş Başa\' uygulamasında 120. buluşmayı gerçekleştirdi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Türkiye'de bir ilk olan 'Şeffaf Odada Başkanla Baş Başa' uygulamasında 120. buluşmayı gerçekleştirdi. Vatandaşlar, belediye başkanıyla istek ve taleplerini doğrudan paylaşma imkanı buldu.

08.05.2024 11:07  Güncelleme: 11:12
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından yaklaşık 2 yıl önce Türkiye'de bir ilk olarak başlatılan 'Şeffaf Odada Başkanla Baş Başa' uygulamasında 120. buluşma gerçekleşti.

Başkan Yalçın'ın her hafta çarşamba günü, 90 bin nüfusuyla Türkiye'nin en büyük altıncı, Kayseri'nin ise en büyük mahallesi olan Mevlana'da gerçekleştirdiği uygulamada bu hafta da vatandaşlar yine istek ve taleplerini doğrudan aktarma imkanı buldu. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Yalçın, makam odasını Mevlana Mahalle meydanına taşıyarak bir ilki gerçekleştirdiklerini hatırlattı ve "Bundan yaklaşık 2 yıl önce makam odamızı, 90 bin nüfusuyla Türkiye'nin en büyük altıncı, Kayseri'nin de en büyük mahallesi olan Mevlana Mahallesi Meydanına koyduğumuz şeffaf bir cam küreye taşıdık ve hemşehrilerimizle randevu almaksızın bire bir görüşme imkanı sağladık. Vatandaşlarımız burada her hafta Çarşamba günü, belediyemiz başta olmak üzere resmi kurumlarla ilgili taleplerini iletiyorlar. Sadece Talas Belediyesi ile ilgili değil SGK'dan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na, Büyükşehir Belediyesi'ne kadar birçok kurumu ilgilendiren talepleri burada toplayıp yerlerine ulaştırıyoruz. Yani burası şehrin ortak hafızasını oluşturan bir başvuru merkezi oldu. Bunu Türkiye'de hayata geçiren ilk belediye olmanın ve 2 yılı aşkın süredir aralıksız devam ettirmenin gururunu yaşıyoruz. Vatandaşımızın işini görmekten, onlara dokunmaktan, sıkıntılarını çözüme kavuşturmaktan keyif alıyoruz" şeklinde konuştu.

Kendilerinden sonra diğer belediyelerin de uygulamayı örnek alarak hayata geçirdiklerine de vurgu yapan Başkan Yalçın, İŞKUR'dan ve Talas Kaymakamlığı Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı'ndan da birer yetkilinin Şeffaf Oda'da hazır bulunduğunu ve kendi alanlarıyla ilgili başvurulara en hızlı şekilde cevap verdiklerini de sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 'Şeffaf Odada Başkanla Baş Başa' uygulamasında 120. buluşmayı gerçekleştirdi - Son Dakika

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