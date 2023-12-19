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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, zabıta personellerine rozet taktı - Son Dakika
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, zabıta personellerine rozet taktı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, görevde yükselme sınavını kazanan zabıta personellerine rozetlerini taktı. Başkan Yalçın, zabıtanın belediye personeli içinde önemli bir görevi olduğunu belirterek teşekkür etti ve komiserliğe yükselen personelleri tebrik etti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, zabıta personellerine rozet taktı
19.12.2023 - 10:47,
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, görevde yükselme sınavını kazanarak zabıta komiseri olmaya hak kazanan zabıta personellerine rozetlerini taktı.

Yapılan yazılı ve sözü sınavları geçerek komiserliğe yükselmeye hak kazanan Arif Doğan, Serkan Halilbeyoğlu, Murat Can ve Adem Yönyül'e unvanlarının verildiği programa, Başkan Yalçın'ın yanı sıra Başkan Yardımcısı Koray Kök, Zabıta Müdürü Ahmet Tekkaş ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Metin Kaş da katıldı. Başkanlık Makamı Toplantı Salonunda gerçekleşen rozet takma programında zabıta ekibine hitap eden Başkan Yalçın, belediye personelinin bir ağaç gibi köküyle budağıyla tek vücut bir ekip olduğunu belirterek zabıtanın bu ekip içerisinde en önemli görevlerden birini icra ettiğini belirtti.

Zabıta personeline teşekkür eden Başkan Yalçın, "Biz sizden razıyız, Allah da sizden razı olsun. Biz bir ekibiz ve bu ekip ağaç gibidir, kökü de dalı da çok önemli. Ben size teşekkür ediyorum. Kayseri'nin dilencisi olmayan, seyyar satıcısı olmayan merkez ilçesiyiz. Esnaflarımız da sizden memnuniyetlerini ifade ediyor. Ben de teşekkür ediyor ve kolaylıklar diliyorum. Komiserliğe yükselen arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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