Başkan Yalçın’dan Kalpaklıoğlu ailesine teşekkür

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Kaymakamı İlyas Memiş ile birlikte, mülkiyeti Talas Belediyesine ait arsa üzerinde yapımı süren Aliye-Osman Kalpaklıoğlu Camii'nin inşaatında incelemelerde bulundu.

Talas Türk Dünyası Millet Bahçesi yanındaki şantiye alanında hayırsever Kalpaklıoğlu ailesiyle bir araya gelen Başkan Yalçın ve Kaymakam Memiş, devam eden çalışmalar hakkında bilgi alarak değerlendirmelerde bulundu. İnşaat alanındaki incelemelerde çalışmaların son durumu ele alınırken, ilçeye kazandırılacak önemli ibadet mekanının planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesi için yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Hayırseverlik geleneğinin toplumsal birlik ve beraberliğin en önemli yapı taşlarından biri olduğunu vurgulayan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Talas Türk Dünyası Millet Bahçesi'nin yanında yükselen Aliye - Osman Kalpaklıoğlu Camii, sadece bir ibadethane değil, aynı zamanda gönüllerin bir araya geldiği anlamlı bir hayır eseri olacak. Toplumsal dayanışmanın ve hayırda yarışmanın en güzel örneklerinden birini sergileyen kıymetli Kalpaklıoğlu ailesine yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah tamamlandığında ilçemize ve tüm vatandaşlarımıza uzun yıllar hizmet edecek. Şimdiden Talas'ımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yapımı hızla devam eden Aliye - Osman Kalpaklıoğlu Camii'nin tamamlanmasının ardından bölgenin önemli ibadet merkezlerinden biri olarak vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.