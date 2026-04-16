Ankara\'da Talas için güçlü temas

16.04.2026 11:44  Güncelleme: 11:45
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile Ankara'da gerçekleştirilen görüşmede, ilçedeki projeler ve yeni yatırım hedefleri üzerine istişarelerde bulundu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yürüttüğü projelere destek sağlamak ve yeni yatırımlar için istişarelerde bulunmak amacıyla Ankara'da önemli bir ziyarete imza attı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile Ankara'da bir araya geldi. Genel Merkez'de gerçekleşen görüşmede, Talas'ta hayata geçirilen projeler ile önümüzdeki döneme ilişkin hedefler kapsamlı şekilde ele alındı.

Başkan Yalçın, ilçenin gelişimi ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, planlanan projeler için destek talebinde bulundu. Görüşmenin son derece verimli geçtiğini belirten Yalçın, "Talas'ımızın geleceğine değer katacak yatırımlarımızı ve hedeflerimizi Sayın Genel Başkan Vekilimizle paylaşma imkanı bulduk" ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yalçın, Mustafa Elitaş'ın gösterdiği ilgi ve destekten dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Talas Belediyesi, güçlü iş birlikleri ve istişarelerle ilçeye değer katacak projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Mustafa Yalçın, Mustafa Elitaş, Yerel Haberler, AK Parti, Ankara, Talas, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul saldırganı İsa Aras’ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı
İçişleri’nde kritik toplantı: Okulların çevresinde güvenlik artırılacak, erken uyarı mekanizmaları güçlendirilecek
200 bin TL’lik fuhuş pazarlığı Oyuncu Aleyna Bozok’un mesajları ifşa oldu
Dünyanın en büyük su savaşında 191 kişi hayatını kaybetti
Kahramanmaraş’tan kahreden görüntüler: Okula gönderdikleri çocuklarını tabutta aldılar
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 12:07:39.
