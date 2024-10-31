Talas Belediye Başkanı Yalçın, Gençlere 'Altın Bilezik' Vurgusu Yaptı - Son Dakika
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Yerel

Talas Belediye Başkanı Yalçın, Gençlere 'Altın Bilezik' Vurgusu Yaptı

Talas Belediye Başkanı Yalçın, Gençlere \'Altın Bilezik\' Vurgusu Yaptı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, OSB Teknik Koleji'nin 'Kariyer Günleri' etkinliğinde öğrencilere hitap ederek, gençlerin ülkenin geleceği olduğunu ve onların başarılarının önemli olduğunu vurguladı.

31.10.2024 14:22  Güncelleme: 14:26
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; OSB Teknik Koleji'nin 'Kariyer Günleri' programında buluştuğu öğrencilere, "Geleceğimizin teminatı 'altın bilezikli' gençlerimizdir" dedi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesindeki okulun konferans salonunda düzenlenen programa Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın yanı sıra idareciler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Burada sohbet havasında gerçekleşen programda konuşan Başkan Yalçın, hayatındaki deneyimlerden bahsetti. Her fırsatta gençlerle bir araya gelmeye özen gösterdiğini ifade eden Başkan Yalçın; "Canımızdan çok sevdiğimiz, ülkemizin geleceği, hele hele 'altın bilezik' takmak üzere kendini bir disipline teslim etmiş olan değerli genç kardeşlerim hepinizin başarıları daim olsun" diye konuştu. Başkan Yalçın; kendisinin de endüstri meslek lisesi mezunu olduğunu belirterek, "Bir an önce okulu bitirip karşıdaki Hava İkmal Bakım Merkezi'ne girildiğinde en büyük mutluluktu. Orta gelir grubuna sahip ailelerin çocuklarının ufku bu kadardı. Ama şimdi maşallah şurayı okursam şöyle olur diyen gençlerle, rehberlik edecek öğretmenler var. Ailelerin imkanları da daha iyi. Sevgili gençler böyle bir okulu tercih ettiğiniz için sizi tebrik ediyorum. Ülkenin geleceği bu okullarda. Bizim bir yanda milli ve manevi yönümüz var. Diğer yanda da teknik olarak yukarılara çıkacağımız teknoloji var. Bana böyle bir davet geldiğinde öğrencilerimle bir araya geleceğim için seve seve kabul ettim. Ülkemizin geleceği olan gençlerimizi gözbebeklerinden tanıyacağım, kıvılcımları çakan evlatlarımızla beraberiz" şeklinde konuştu.

Başkan Yalçın konuşmasının ardından gençlerin merak ettikleri sorularını yanıtladı, ufuklarını geliştirdi. Program birlikte çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas Belediye Başkanı Yalçın, Gençlere 'Altın Bilezik' Vurgusu Yaptı - Son Dakika

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