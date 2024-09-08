Talas Belediyesi Ali Dağı'nda Yangınla Mücadele Eğitimi ve Tatbikatı Yaptı - Son Dakika
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Talas Belediyesi Ali Dağı'nda Yangınla Mücadele Eğitimi ve Tatbikatı Yaptı

Talas Belediyesi Ali Dağı\'nda Yangınla Mücadele Eğitimi ve Tatbikatı Yaptı

Talas Belediyesi tarafından afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olmak amacıyla Ali Dağı'nda yangınla mücadele eğitimi ve tatbikatı yapıldı. Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yangın eylem planı oluşturulduğunu belirtti.

08.09.2024 13:45  Güncelleme: 13:46
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Talas Belediyesi tarafından afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olmak amacıyla Ali Dağı'nda yangınla mücadele eğitimi ve tatbikatı yapıldı. Ali Dağı 360 Kafe yanındaki alanda düzenlenen programda konuşan Başkan Yalçın, "Amacımız Allah vermesin ama Ali Dağı'nda olabilecek bir yangına anında müdahale edecek duruma gelmek." dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından Ali Dağı Yangın Eylem Planı oluşturuldu. Plan kapsamında belediye personeline Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Cemal Yeşilyaprak tarafından teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Ali Dağı 360 Kafe yanındaki alanda düzenlenen programda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, orman yangınlarıyla mücadele için plan hazırladıklarını belirterek, "Talas Belediyesi olarak afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olmak amacıyla Ali Dağı'nda yangınla mücadele eğitimi ve tatbikatı yaptık. Cemal Bey bu konuda Kayseri'nin en yetkin insanı. Yangının çıkmasını kimse istemez. Amaç yangın çıktığı anda müdahale etmek. Her bir parsel başına yangın tüpü koyup vatandaştan önce müdahale edeceğiz. Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Cemal Yeşilyaprak'a katkıları için teşekkür ediyorum. Görevli personellerimize ve katılımcılara başarılar diliyorum" diye konuştu.

"İş birliği için seve seve hazırız"

Başkan Yalçın'ın ardından konuşan Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Cemal Yeşilyaprak, Talas Belediyesi tarafından kendilerine gelen eğitim ve tatbikat talebine seve seve karşılık verdiklerini ifade ederek, "Yangınla mücadele komple bir savunmayı gerektiren bir olaydır. Yangınla mücadelede ihbar alındıktan sonra nasıl hareket edilmesi gerektiği önem arz etmekte. Bilindiği gibi Erciyes Dağı, Ali Dağı, Yılanlı Dağı gibi Kayseri'nin belli noktalarında yangın olduğunda daha çok ekiple hareket ediyoruz ve daha çok üzerinde duruyoruz. Belediye Başkanlığımız olumsuz bir durumda bizimle iletişime geçtiğinde biz seve seve bu iş içinde varız ve üzerimize düşen her şeyi yapma hazırız dedik. Bunun ilk aşaması olarak ise teorik olarak eğitimimizi verdik" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 35 belediye personeline yangında kullanılacak araç gereç ve ekipman tanıtılarak, yangın söndürme hortumuyla uygulamalı olarak eğitim verildi.

Program hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas Belediyesi Ali Dağı'nda Yangınla Mücadele Eğitimi ve Tatbikatı Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Talas Belediyesi Ali Dağı'nda Yangınla Mücadele Eğitimi ve Tatbikatı Yaptı - Son Dakika
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