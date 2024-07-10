Talas Belediyesi Antika Pazarı Mevlana Mahallesi\'nde Kurulacak

Yerel

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın şehre kazandırdığı ve Talas Belediyesi klasikleri arasına giren Antika Pazarı, hafta sonundan itibaren Mevlana Mahallesi pazar yerinde kurulacak.

5 yıl önce Harman Mahallesi'nin tarihi dokusu içerisinde başlayan Talas'ta Antika Günleri, 14 Temmuz Pazar gününden itibaren Mevlana Mahallesi pazar yerinde devam edecek.

Daha geniş kitlelere ulaşmak amacıyla alınan karar doğrultusunda antikacılar ve koleksiyonerler bundan sonra Mevlana Mahallesi Pazar yerinde tezgah açacak. Antika meraklıları da gün boyu burada saat, para, pul, tesbih, ev eşyası, halı, kilim vs. gibi sayısız antika eseri yerinde görme imkanı bulacak. - KAYSERİ