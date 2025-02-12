Talas Belediyesi Dolandırıcılığa Karşı Uyardı

Yerel

Talas Belediyesi, belediye başkanı ve yöneticilerin isimleri kullanılarak dolandırıcılık yapılmasına karşı vatandaşları uyardı.

Talas Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve belediye yöneticilerinin isimleri kullanılarak yapılan dolandırıcılığa itibar edilmemesi önemle duyurulur. Belediyeye gelen ihbar telefonlarında, bazı şahısların belediye başkanı veya belediye yöneticilerinin isimlerini kullanarak yardım talep ettikleri ifade edilmiştir. Talas Belediyesi'nin böyle bir yardım çalışması söz konusu olmadığından bu tür telefonlara itibar edilmemesi gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ