Talas'ta gelenek geleceğe usta ellerle taşınıyor

27.01.2026 11:12  Güncelleme: 11:14
Talas Belediyesi, Zincidere Mahallesi'ndeki TAREM bünyesindeki ustaları, Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı unvanıyla onurlandırdı. Ahşap Ustası Şenel Doğan ve Taş Ustası Ali İnal, geleneksel sanatların korunmasındaki emekleriyle ulusal düzeyde Talas'ı temsil etme gururu yaşıyor.

Talas Belediyesi, geçmişin birikimini geleceğe taşıyan geleneksel el sanatlarına verdiği değeri bir kez daha taçlandırdı. Talas'ın Zincidere Mahallesi'ndeki tarihi Kız Yetimhanesi müştemilatı içerisinde faaliyet gösteren, Talas Belediyesi ve Kayseri Üniversitesinin örnek projelerinden Talas Restorasyon Eğitim Merkezi (TAREM) bünyesinde görev yapan ustalar, kültürel mirasın yaşatılmasındaki emekleriyle önemli bir ünvana layık görüldü.

Ahşap Ustası Şenel Doğan ve Taş Ustası Ali İnal, "Geleneksel El Sanatları - Ahşap ve Taş İşçiliği" dalında Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı olmaya hak kazanarak Talas'ın kültürel zenginliğini ulusal ölçekte temsil etme gururunu yaşadı.

"Bu sanatlar bizim kimliğimizdir"

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, TAREM ustalarını makamında ağırlayarak başarılarından dolayı tebrik etti. Başkan Yalçın, geleneksel sanatların sadece bir meslek değil, aynı zamanda milletin hafızası olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Geleneksel El Sanatları - Ahşap ve Taş İşçiliği dalında Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı olmaya hak kazanan Belediyemiz TAREM ustalarımızdan; Ahşap Ustası Şenel Doğan ve Taş Ustası Ali İnal'ı tebrik ediyor, geleneksel sanatlarımızın yaşatılmasında gösterdikleri özveri için kendilerine teşekkür ediyorum."

TAREM, kültürel mirasın yaşayan okulu

Talas Belediyesinin restorasyon ve koruma alanındaki vizyon projelerinden biri olan TAREM, Zincidere Mahallesi'ndeki tarihi Kız Yetimhanesi müştemilatında, yalnızca yapıları değil bu yapılara ruh veren sanatları da geleceğe taşıyor. Ahşap ve taş işçiliğinde yılların birikimini genç nesillere aktaran ustalar, Talas'ı geleneksel sanatlar alanında önemli bir merkez haline getiriyor.

Uluslararası iş imkanı

Öte yandan kursiyerlerin e-devletten sorgulanabilen sertifika sahibi olduğu TAREM ile unutulmaya yüz tutan geleneksel zanaat ve el sanatları gelecek kuşaklara aktarılırken, kursiyerlere de gerek yurt içinde gerekse uluslararası restorasyon çalışmalarında iş imkanı doğuyor.

Başkan Yalçın'ın öncülüğünde sürdürülen bu anlayış, belediyeciliği sadece hizmet üretmekle sınırlı görmeyip kültürü, kimliği ve toplumsal hafızayı koruyan bir yaşam standardı olarak ele alıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

