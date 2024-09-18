Talas Belediyesi\'nde Espor ve İnovasyon Merkezi Kurs Kayıtları Başladı

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Talas Belediyesi'ne ait Türkiye'nin sabit arenalı tek Espor ve İnovasyon Merkezinde güz dönemi kayıtları başladı.

Ortaokul düzeyinde 'robotik kodlama', 'arduino' ile '3B modelleme ve baskı' alanlarında verilecek kurslara başvurular, 27 Eylül'e kadar Atatürk Bulvarı Dedeoğlu Cami karşısındaki Espor ve İnovasyon Merkezi'ne şahsen yapılıyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilgi duyan gençlere ekim döneminde yaklaşık iki aylık bir eğitim verileceğini söyledi. - KAYSERİ