Talas billboardlarında 6 Şubat vefası: "Hüzünle... Rahmetle..."
06.02.2026 11:48  Güncelleme: 11:50
Talas Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde hazırladığı billboardlarla depremde hayatını kaybedenleri anarak toplumsal hafızayı canlı tutmayı amaçlıyor. Siyah zeminde yer alan ayakkabılar, yarım kalan hayatların sembolü olarak tasarlandı.

Talas Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde anlamlı bir farkındalık çalışmasına imza attı. İlçenin farklı noktalarına asılan billboardlarda, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız "Hüzünle... Rahmetle..." mesajıyla anılıyor.

Siyah zemin üzerine yerleştirilen çocuk ve yetişkin ayakkabıları, yarım kalan hayatların sessiz sembolü olarak tasarımın merkezinde yer alıyor. Üst bölümde '6 Şubat' ifadesi, alt bölümde ise 'Hüzünle... Rahmetle..." sözleriyle sade ama derin anlam taşıyan bir görsel bütünlük oluşturuluyor. Siyah kurdele detayı ise ortak yasın ve milletçe paylaşılan acının evrensel simgesi olarak dikkat çekiyor.

Birlik ve dayanışma ruhuyla

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 6 Şubat'ın milletimizin hafızasında silinmeyecek bir iz bıraktığını belirterek, "Kaybettiğimiz her bir canı rahmetle anıyoruz. Bu acıyı unutmadan, birlik ve dayanışma ruhumuzu daha da güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Rabbim milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

Talas Belediyesinin bu anlamlı çalışması, yalnızca bir anma değil, aynı zamanda toplumsal hafızayı canlı tutan güçlü bir vefa örneği olarak dikkat çekiyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri

