Talas Belediyesi'nden Gece Müzeciliği Uygulaması ile Ziyaretçi Artışı

17.08.2025 10:52  Güncelleme: 10:54
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Gece Müzeciliği' uygulaması çerçevesinde Talas Belediyesi, müze ve sosyal alanların ziyaret saatlerini uzatarak ziyaretçi sayısında önemli bir artış sağladı. Yeni saat düzenlemeleri ile vatandaşlara daha uzun süreli ziyaret imkanı sunuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın başlattığı 'Gece Müzeciliği' uygulamasına paralel olarak ilçedeki önemli kültürel, sosyal ve doğal alanların ziyaret saatlerinde düzenlemeye giden Talas Belediyesi büyük takdir gördü. Uygulama sayesinde ziyaretçi sayısında gözle görülür bir artış yaşandı.

3 Haziran 2025 tarihinde başlatılan yeni uygulama ile müzelerden mesire alanlarına, sosyal tesislerden kültürel mekanlara kadar birçok nokta, daha uzun süre vatandaşların hizmetinde oldu. Böylece hem akşamın serin saatleri daha verimli geçti hem de işten çıkan vatandaşların bu tür yerlerden yararlanmalarına imkan sağlandı. Ziyaretçi rekorları kıran iki önemli müzesinde ziyaret saati değişikliği yapan Talas Belediyesi; 'Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi' ile 'Su Medeniyetleri Galerisi'ni haftanın altı günü 13.00-21.00 saatleri arasında ziyarete açık tuttu. Yaman Dede Konağı'nda yer alan 'Tıpkı Basım Mushaflar Kur'an-ı Kerim Sergisi' ise 10.00-19.00 saatlerinde gezilebiliyor. Şehrin nefes alma noktaları olan Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı ve Ali Dağı Mesire Alanı, yeni düzenleme ile 07.00-23.00 saatleri arasında açık oluyor ve vatandaşlar doğayla iç içe daha uzun süre vakit geçirebiliyor. Mevlana Meydan Parkı Gün Evi, huzurlu ortamıyla yaz günlerinde 11.00-19.00 saatleri arasında misafirlerini ağırlıyor.

Tarihi hamam da gece yarısına kadar açık

Tarihi dokusuyla dikkat çeken Ali Saip Paşa Hamamı da yaz düzenlemesiyle birlikte 15.00-23.00 saatleri arasında kullanılabiliyor. Tüm bu alanlar pazartesi günleri kapalı olacak. Belediye yetkilileri, yapılan bu düzenleme ile vatandaşların yaz mevsiminde daha konforlu ve uzun süreli ziyaretler gerçekleştirebileceğini belirtti. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Tarihimizi, kültürümüzü ve doğamızı koruyarak hemşehrilerimize dört mevsim yaşanabilir alanlar sunmaya devam ediyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız, yaz başında aldığı bir kararla yaz döneminde birçok ören yeri ve müzenin akşamın geç saatlerine kadar açık olmasına imkan tanımıştı. Biz de Talas Belediyesi olarak yaz döneminde her yaş grubundan vatandaşımıza hitap eden mekanlarımızla hayata renk katmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

