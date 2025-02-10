Talas Belediyesi'nden Gezici Kanser Tarama Aracı ile Erken Teşhis Hizmeti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Talas Belediyesi'nden Gezici Kanser Tarama Aracı ile Erken Teşhis Hizmeti

Talas Belediyesi\'nden Gezici Kanser Tarama Aracı ile Erken Teşhis Hizmeti

Talas Belediyesi, 'Erken teşhis hayat kurtarır' anlayışıyla kırsal bölgelerdeki vatandaşlara sağlık hizmeti sunan Gezici Kanser Tarama Aracı ile 2023 yılında 9 bin 496 tarama gerçekleştirdi. Uzman ekipler, mamografi ve diğer testlerle hastalığın erken teşhisine olanak sağlıyor.

10.02.2025 11:09  Güncelleme: 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Talas Belediyesi'nin 'Erken teşhis hayat kurtarır' anlayışından yola çıkarak sağlık hizmetlerine kazandırdığı Gezici Kanser Tarama Aracı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Özellikle kırsal mahallelerde hizmet veren araçta geçen yıl 9 bin 496 kişiye tarama yapıldı.

Talas Belediyesi'nin hazırlayarak İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis ettiği Gezici Kanser Tarama Aracı, 2023 yılında başladığı seferlerinde uzman ekiplerle birlikte kırsal mahalleleri gezerek kanser taraması yapıp hastalığın erken teşhisine imkan sağlıyor. İki yıl önce hizmete giren araçta 2024 yılında 4 bin 996'sı mamografi olmak üzere toplam 9 bin 496 test yapıldı. Araca gelerek muayene olan Fatma Çalışır sunulan hizmetten dolayı memnuniyetlerini dile getirerek; "Sağlık konusunda da olsa her zaman vakit bulup da çarşıya gidemiyoruz, çok memnun kaldık. Allah razı olsun" dedi.

Daha sonra konuşan Kezban Kuyak da; "Çok iyi bir hizmet oldu. Her şey ayağımıza geliyor daha ne olsun. Talas Belediyemize teşekkür ederim" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Talas Belediyesi, Yerel Haberler, Mamografi, Sağlık, Yerel, Yaşam, Talas, Son Dakika

Son Dakika Yerel Talas Belediyesi'nden Gezici Kanser Tarama Aracı ile Erken Teşhis Hizmeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:20 MHK Başkanı Gündoğdu’dan olay maç hakkında ilk yorum: Salı sabahı dinleyeceğim MHK Başkanı Gündoğdu'dan olay maç hakkında ilk yorum: Salı sabahı dinleyeceğim
13:16 DEM Parti İmralı heyeti Mesud Barzani ile görüşecek DEM Parti İmralı heyeti Mesud Barzani ile görüşecek
13:06 Ankara’da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 38’e yükseldi Ankara'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi
12:52 Mansur Yavaş’ın ’’Yokum’’ dediği gün kritik anket sonuçları geldi Mansur Yavaş'ın ''Yokum'' dediği gün kritik anket sonuçları geldi
11:42 Erdoğan’dan Trump’ın Gazze planına bir tepki daha: 2. Nakba’ya gücünüz yetmez Erdoğan'dan Trump'ın Gazze planına bir tepki daha: 2. Nakba'ya gücünüz yetmez
19:04 Mourinho’dan eleştirilere bomba yanıt Mourinho'dan eleştirilere bomba yanıt
18:58 Naci Görür’den bir kente deprem uyarısı: Fay hattına çok yakın Naci Görür'den bir kente deprem uyarısı: Fay hattına çok yakın
18:27 Motokuryeyi ezen sürücüden akıllara zarar savunma: Gazla freni karıştırdım Motokuryeyi ezen sürücüden akıllara zarar savunma: Gazla freni karıştırdım
18:17 RTÜK Başkanı Şahin’den ’basına sansür’ iddialarına yanıt RTÜK Başkanı Şahin'den 'basına sansür' iddialarına yanıt
18:03 Fenerbahçe, Alanyaspor’u deplasmanda 2-0 mağlup etti Fenerbahçe, Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti
18:01 Türkiye’nin altında korkutan keşif: Yarık gittikçe büyüyüp yayılıyor Türkiye'nin altında korkutan keşif: Yarık gittikçe büyüyüp yayılıyor
17:41 Samet Akaydin’den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler
17:29 Gözaltına alınan Birgün yöneticileri serbest bırakıldı Gözaltına alınan Birgün yöneticileri serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 13:40:58. #1.12#
SON DAKİKA: Talas Belediyesi'nden Gezici Kanser Tarama Aracı ile Erken Teşhis Hizmeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.