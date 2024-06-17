Talas Belediyesi'nden İntihar Girişimi İddialarına Açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Talas Belediyesi'nden İntihar Girişimi İddialarına Açıklama

Dün Talas ilçesinde bir vatandaşın intihar girişiminde bulunması ile ilgili bazı haber kaynaklarında zabıta müdahalesi sonucu olduğu iddiasına karşı Talas Belediyesi'nden açıklama yapıldı. Belediye tarafından yapılan açıklamada, vatandaşa zabıtaların herhangi bir müdahalesi olmadığı belirtildi ve intihar girişiminin yanlış şekilde kamuoyuna yansıtıldığı ifade edildi. Ayrıca, intihar girişiminde bulunan vatandaşa belediye ve kaymakamlık tarafından yardım yapıldığı da açıklandı.

17.06.2024 16:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dün Talas ilçesinde bir vatandaşın intihar girişiminde bulunması ile ilgili bazı haber kaynaklarında zabıta müdahalesi sonucu olduğu iddiasına karşı Talas Belediyesi'nden açıklama yapıldı.

Talas Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dün Talas'ta yaşanan intihar vakası ile ilgili olarak ortaya çıkan bilgi kirliliği ve kamuoyunu yanıltıcı haberler nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunlu hale gelmiştir. Öncelikle bilinmelidir ki A.B isimli vatandaşa zabıtaların her hangi bir müdahalesi söz konusu olmamıştır. Psikolojik tedavi gördüğü anlaşılan şahsın yapmış olduğu intihar girişimi, kamuoyuna yanlış aksettirilmiş ve yurt çapında bilgi kirliliği yaşanmasına neden olmuştur. Vatandaşın gerçekleştirmiş olduğu teşebbüsün zabıta müdahalesine dayandırılması, sansasyonel sonuç elde etme hedefinden başka bir amaç taşımamaktadır. Öte yandan intihar girişiminde bulunan vatandaşa Talas Belediyesi ve Talas kaymakamlığı tarafından kurban eti ve iaşe kolisi yardımında bulunulmuştur. Yıl boyunca yaklaşık 200 aileye günlük olarak ekmek ve yemek yardımı yapılan aşevinden bayram süresince de ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti verilmektedir. Sosyal yardım hizmetlerinin üst noktada olduğu Talas'ta ihtiyaç sahibi ailelerin sıcak yemek ve ekmek ihtiyaçlarının yanı sıra iaşe, yakacak, giyim vs. gibi en temel gereksinimleri de düzenli olarak karşılanmaktadır." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Talas Belediyesi, Kaymakamlık, Zabıta, Talas, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Talas Belediyesi'nden İntihar Girişimi İddialarına Açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:10 Saadet ve Gelecek Partileri “Abdullah Gül“ iddiasını yalanladı: Gerçeklik payı yok Saadet ve Gelecek Partileri "Abdullah Gül" iddiasını yalanladı: Gerçeklik payı yok
15:41 24 yıl sonra bir ilk Putin, Kim Jong-un’un davetiyle Kuzey Kore’ye gidiyor 24 yıl sonra bir ilk! Putin, Kim Jong-un'un davetiyle Kuzey Kore'ye gidiyor
12:14 Savaş kabinesini neden feshetti İşte Netanyahu’nun bundan sonraki sürece dair planı Savaş kabinesini neden feshetti? İşte Netanyahu'nun bundan sonraki sürece dair planı
11:27 Mehmet Şimşek mesajı vermişti Bakanlığa bağlı ekipler denetim için sahillere iniyor Mehmet Şimşek mesajı vermişti! Bakanlığa bağlı ekipler denetim için sahillere iniyor
16:49 İlk 11’de oynatacak mı Montella, Arda Güler için son kararını verdi İlk 11'de oynatacak mı? Montella, Arda Güler için son kararını verdi
16:10 Anlaşma tamam gibi Süper Lig’in yıldızı İtalyan devine transfer oluyor Anlaşma tamam gibi! Süper Lig'in yıldızı İtalyan devine transfer oluyor
16:09 Mahsun Kırmızıgül’ün dizisi geliyor Caner Topçu ve Nilsu Berfin Aktaş başrolü paylaşacak Mahsun Kırmızıgül'ün dizisi geliyor! Caner Topçu ve Nilsu Berfin Aktaş başrolü paylaşacak
15:34 Bayram ziyaretinde Bahçeli’yi kızdıracak sözler: Devlet Bey evlenseydi hanımı iyi bakardı, bakmamışlar Bayram ziyaretinde Bahçeli'yi kızdıracak sözler: Devlet Bey evlenseydi hanımı iyi bakardı, bakmamışlar
15:11 Kasabı yorgun mermi mi öldürdü Bıçağın üstüne düştüğü iddia edilmişti, gerçek polis incelemesiyle ortaya çıkacak Kasabı yorgun mermi mi öldürdü? Bıçağın üstüne düştüğü iddia edilmişti, gerçek polis incelemesiyle ortaya çıkacak
15:10 Salda Gölü’nün kıyısına asfalt yol yapıldı Salda Gölü'nün kıyısına asfalt yol yapıldı
14:28 Güvenlik görevlisi, arkadaşını korumak isterken hayatını kaybetti Güvenlik görevlisi, arkadaşını korumak isterken hayatını kaybetti
14:17 Çocuklar için bir araya geldiği eşini bayram günü bıçaklayarak kurşun yağdırdı Çocuklar için bir araya geldiği eşini bayram günü bıçaklayarak kurşun yağdırdı
14:13 “Ben Türkiyeliyim“ sözüyle eleştirilen Oktay Kaynarca’dan cevap: Eli sopalı, ağzı salyalı yargısız infazcılar "Ben Türkiyeliyim" sözüyle eleştirilen Oktay Kaynarca'dan cevap: Eli sopalı, ağzı salyalı yargısız infazcılar
13:22 Konserinde kendisinden geçen Selen Görgüzel, çılgınlar gibi göbek attı Konserinde kendisinden geçen Selen Görgüzel, çılgınlar gibi göbek attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2024 17:24:29. #1.13#
SON DAKİKA: Talas Belediyesi'nden İntihar Girişimi İddialarına Açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement