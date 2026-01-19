Talas'ta sahne seni bekliyor, 'Karadut Tiyatrosu' oyuncularını bekliyor - Son Dakika
19.01.2026 13:53  Güncelleme: 13:54
Talas Belediyesi, Karadut Tiyatrosu çatısı altında tiyatroya ilgi duyan 15 yaş ve üzeri katılımcılara yönelik ücretsiz Temel Oyunculuk Eğitimi için oyuncu seçmeleri düzenliyor. Seçmeler 23 Ocak'ında gerçekleştirilecek.

Talas Belediyesi; sanatı ve kültürü şehir yaşamının ayrılmaz bir parçası olarak görmeye devam ediyor. Bu anlayışla Talas Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Karadut Tiyatrosu, sahneye gönül veren yetenekleri keşfetmek amacıyla Temel Oyunculuk Eğitimi için oyuncu seçmeleri düzenliyor.

'İçinizdeki sanatçıyı keşfedin' sloganıyla hayata geçirilen eğitim programı, tiyatroya ilgi duyan ve kendini sahnede ifade etmek isteyen 15 yaş ve üzeri katılımcılara ücretsiz olarak sunulacak. Kontenjanla sınırlı olacak eğitimler öncesinde yapılacak seçmelerle, Karadut Tiyatrosu çatısı altında yeni yetenekler sahneyle buluşturulacak. Sanata yapılan yatırımın aynı zamanda geleceğe yapılan bir yatırım olduğuna dikkat çeken Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, programla ilgili yaptığı değerlendirmede; "Şehirler yalnızca yollarla ve binalarla değil; sanatla, kültürle ve sahneye çıkan gençlerin hayalleriyle büyür. Karadut Tiyatromuz aracılığıyla Talas'ta sanatın sesi daha gür çıksın istiyoruz" ifadelerini kullandı. Son başvuru tarihi 22 Ocak Perşembe olarak belirlenirken, oyuncu seçmeleri 23 Ocak Cuma günü saat 18.00'de gerçekleştirilecek. Seçmeler, Talas Belediyesi Espor ve İnovasyon Merkezinde yapılacak. Kültür ve sanatı destekleyen projelerle her yaştan vatandaşı sanatla buluşturan Talas Belediyesi, Karadut Tiyatrosu aracılığıyla yeni sahnelerin kurulmasına, yeni hikayelerin yazılmasına ve genç yeteneklerin kendilerini ifade edebilecekleri alanların artırılmasına katkı sunmayı sürdürüyor.

Başvuru ve detaylı bilgi almak isteyenler, (0352) 437 10 26 numaralı telefondan mesai saatleri içerisinde yetkililere ulaşabiliyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Talas Belediyesi, Yerel Yönetim, Kültür, Talas, Sanat, Yerel, Son Dakika

