Talas Belediyesi'nden Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih Uyarısı - Son Dakika
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Talas Belediyesi'nden Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih Uyarısı

Talas Belediyesi\'nden Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih Uyarısı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin birinci taksit ödemeleri için son tarihin 2 Haziran 2025 olduğunu açıkladı. Vatandaşlara ödemelerini son güne bırakmamaları konusunda çağrıda bulundu.

19.05.2025 10:47  Güncelleme: 10:49
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Talas Belediyesi'nce tahsil edilen emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ile ilan ve reklam vergilerinin 2025 yılı birinci dönem taksit ödeme süresi yaklaşırken, belediyeden önemli bir duyuru yapıldı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, söz konusu vergilerin ilk taksitleri için son ödeme tarihinin 2 Haziran 2025 olduğunu belirterek vatandaşlara son güne kalmamaları uyarısında bulundu.

2025 yılı Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergilerinin birinci taksit ödemeleri devam ediyor. 2 Haziran Pazartesi gününün ödemeler için son tarih olduğunu hatırlatan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, vatandaşlara ödemelerini son güne bırakmama çağrısında bulundu.

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Başkan Yalçın, vergi ödemelerinin hem internet üzerinden hem de belediye hizmet binasında ve Mevlana Mahalle Meydanında bulunan veznelerden yapılabileceğini söyledi.

Vezneden nakit veya kredi kartıyla yapılabilecek olan ödemelerin internet üzerinden de gerçekleştirilebileceğini ifade eden Başkan Yalçın, mükelleflerin www.talas.bel.tr adresinden giriş yaparak 'ödeme işlemleri' menüsünü tıklamaları gerektiğini kaydetti.

Başkan Yalçın, şu ana kadar vergilerini ödeyerek Talas'ın gelişmesine katkı sağlayan mükelleflere de teşekkür etti.

Veznelerde mesai

Vezne önlerinde yoğunluk yaşanmaması ve vatandaşların mağdur olmaması için her türlü hazırlığı yaptıklarını belirten Başkan Yalçın, bu kapsamda veznelerin çalışma saatlerinde düzenlemeye gittiklerini ve vatandaşların hafta sonu da ödeme yapabileceklerini ifade etti.

Buna göre 20 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında hafta içi 08.00-19.00 saatleri arası açık olacak vezneler, hafta sonları da 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.

Mevlana Meydanında vezne

Bununla birlikte mükelleflerin vergi ödemelerine kolaylık sağlamak amacıyla Mevlana Meydanındaki vezne de açık olacak. 26 Mayıs Pazartesi gününden itibaren hizmet vermeye başlayacak olan vezne, hafta içi 13.30-19.00, hafta sonu 10.00-16.00 saatleri arasında çalışacak.

Bildirim ve rayiç belgesi belediye web sayfasında

Öte yandan mükellefler için Talas Belediyesi internet sayfasında da yeni düzenlemeler yapıldı. Buna göre vatandaşlar belediyeye gelmeden "E-Emlak Vergisi Bildirim" ve "E-Emlak Vergisi Rayiç Belgesi" sekmelerinden işlemlerini kolayca yapabilecekler. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas Belediyesi'nden Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih Uyarısı - Son Dakika

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