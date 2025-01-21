Talas Belediyesi'nden Villa Parselleri İhalesi - Son Dakika
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Talas Belediyesi'nden Villa Parselleri İhalesi

Talas Belediyesi\'nden Villa Parselleri İhalesi

Talas Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait 27 villa parselini 22 Ocak'ta düzenlenecek ihale ile satışa sunacak. Geçen hafta başlatılan satışlarda Akçakaya ve Endürlük bölgelerinde toplam 27 parselin satışı gerçekleşecek. İhaleden elde edilen gelir, belediyenin hizmetlerine kaynak olarak kullanılacak.

21.01.2025 11:45  Güncelleme: 11:48
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Talas Belediyesi'nin ihaleye çıkardığı villa parsellerinin satışı sürüyor. Mülkiyeti belediyeye ait toplam 27 parsel taşınmaz, 22 Ocak Çarşamba günü düzenlenecek ihale ile satışa sunulacak.

Geçen hafta satışa çıkarılan parsellerden devam eden ihalelerle ile Akçakaya'da 8 ve Endürlük'te 19 villa parselinin satışı gerçekleştirilecek. Erciyes ve Ali Dağı'na nazır, site yapmaya uygun villa parsellerine ilginin büyük olması beklenirken, satışlardan elde edilecek gelir Talas Belediyesi'nin gerçekleştireceği hizmet ve yatırımlarda kaynak olarak kullanılacak. Talas Belediyesi Meclis Salonunda saat 15.00'te gerçekleştirilecek ihalelerle ilgili ayrıntılı bilgi, Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 0352 437 00 54/2420 ve 2440 numaralı telefonlarından alınabilir.

İstekliler, ihale şartnamelerini de yine aynı birimden temin edebilir. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas Belediyesi'nden Villa Parselleri İhalesi - Son Dakika

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