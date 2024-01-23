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Talas Belediyesi'nden Yatırım Fırsatları

Talas Belediyesi, 4 ticaret arsasının satışı ile yeni yatırımlar için gelir elde edecek.

Talas Belediyesi\'nden Yatırım Fırsatları
23.01.2024 - 11:12,  Güncelleme: 11:14
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Talas Belediyesi'nde kaçırılmayacak yatırım fırsatları sürüyor. İhale ile gerçekleştirilecek satışlarla 4 ticaret arsasının yeni sahibi belli olacak. Elde edilecek gelir ise belediyenin yeni yatırımlarında kullanılacak.

Toplam 4 parça taşınmazdan ilk olarak mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait Mevlana Mahallesinde bulunan bin 634 metrekare büyüklüğünde 1112 ada 6, 7 ve 8 parseldeki 3 ticaret parselinin satışı yapılacak. Encümen huzurunda yapılacak ihalelerin ilk üçü açık artırma yoluyla gerçekleştirilecek. 2485 ada 1 parselde bulunan son taşınmaz ise kapalı teklif yoluyla satışa çıkarılacak. Belediye Meclis Salonu'nda 31 Ocak Çarşamba günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek ihalelerle ilgili ayrıntılı bilgi, Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 0352 437 00 54/2420 ve 2440 numaralı telefonlarından alınabilecek.

İstekliler, ihale şartnamesini de yine aynı birimden temin edebilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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