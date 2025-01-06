Talas Belediyesi'nden Yazar Okulu Seminerleri Başladı - Son Dakika
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Talas Belediyesi'nden Yazar Okulu Seminerleri Başladı

Talas Belediyesi\'nden Yazar Okulu Seminerleri Başladı

Talas Belediyesi, kültür ve sanata katkıda bulunmak amacıyla düzenlediği Yazar Okulu Seminerleri programında eğitimci yazar Rafet Ural'ı konuk etti. Ocak ayı sonuna kadar sürecek seminerler, ücretsiz olarak herkese açık.

06.01.2025 13:14  Güncelleme: 13:16
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Talas Belediyesi'nin kültür, sanat ve edebiyata gönül verenlerle yazarları buluşturduğu Yazar Okulu Seminerleri programında dört haftalık ilk bölümün ardından yeni yılda da dopdolu sürüyor. Ocak ayı sonuna kadar devam edecek programların beşincisinde eğitimci yazar Rafet Ural, gençlere ve çocuklara çocuk edebiyatıyla ilgili birikimlerini anlattı.

Talas Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi işbirliğiyle 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Yazar Okulu Seminerleri programında okurlarıyla buluşan eğitim yazar Rafet Ural, çocuk edebiyatıyla ile bilgi ve birikimlerini paylaştı.

Salondakilerin dikkatle dinlediği seminerde ayrıca sahnede katılımcılarla interaktif etkinlik de yer aldı.

Kültür ve sanata gönül verenlerin buluştuğu Talas Belediyesinin klasikleri arasına giren Yazar Okulu Seminerleri programının sonunda eğitimci yazar Rafet Ural'a plaket verildi.

Ocak ayı sonuna kadar sürecek Yazar Okulu Seminerleri, Talas Belediyesi'nin diğer tüm programlarında olduğu gibi ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Düzenlenecek programlarla ilgili 0352 222 0724 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabilir. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas Belediyesi'nden Yazar Okulu Seminerleri Başladı - Son Dakika

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