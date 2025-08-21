Talas Belediyesi'nden Zafer Haftası Etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Talas Belediyesi'nden Zafer Haftası Etkinlikleri

Talas Belediyesi\'nden Zafer Haftası Etkinlikleri
21.08.2025 09:43  Güncelleme: 09:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Talas Belediyesi, 24-29 Ağustos 2025 tarihleri arasında 'Malazgirt'ten Dumlupınar'a' temasıyla düzenleyeceği etkinliklerde konserler, film gösterimleri ve çocuk etkinlikleri ile Zafer Haftası'nı kutlayacak.

Talas Belediyesi; 24-29 Ağustos 2025 tarihleri arasında düzenleyeceği etkinliklerle Zafer Haftasını görkemli bir şekilde kutlayacak.

'Malazgirt'ten Dumlupınar'a' adıyla organize edilen takvim kapsamında Talas'ın farklı noktalarında konserden film gösterimlerine, çocuk oyun şenliğinden animasyonlara kadar bir dizi program gerçekleştirilecek. 24 Ağustos Pazar günü başlayacak etkinliklerde ilk olarak Yamaç Paraşütü İniş Alanında rock sanatçısı Nuri Savruk sahne alacak. 25 Ağustos Pazartesi günü ise son dönemde adı yurt çapında sıkça anılan Grup Şantiye'nin konseri var. Talas Belediyesi çalışanlarından oluşan grubun konseri Talas Millet Bahçesi'nde yine coşkuyla izlenecek. Malazgirt Zaferi'nin 954. yıldönümüne denk gelen 26 Ağustos Salı günü ise 'Malazgirt 1071' isimli sinema filmi ekrana yansıtılacak. Talas Millet Bahçesi'ndeki etkinliği 27 Ağustos Çarşamba günü İhsan Menge ve ekibinin konseri takip edecek. Ali Dağı 360 Yeşil Alandaki konser, temiz hava ve serin ortamda müzik keyfi yaşatacak. Suat Deringöl ve ekibinin 28 Ağustos Perşembe günü Mevlana Mahalle Meydanında sahne alacağı etkinlikler, 29 Ağustos Cuma günü Yamaç Paraşütü İniş Alanında gerçekleştirilecek "Zafer Yolu Türkülerle Milli Mücadele" konseri ile sona erecek.

Talas'ın dört bir yanına hareket kazandıracak etkinliklerin başlama saati 20.30 olarak belirlendi. Öte yandan her etkinlik öncesi çocuklar için oyun ve eğlence parkurları kurulacak. Meraklı çocuklar ve aileleri, saat 19.00'dan itibaren etkinliklere katılabilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

kayseri, Son Dakika

Son Dakika Yerel Talas Belediyesi'nden Zafer Haftası Etkinlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti
Kenan Yıldız’ın taraftara uyarısı olay oldu: Günah o günah, bana yazılır Kenan Yıldız'ın taraftara uyarısı olay oldu: Günah o günah, bana yazılır
Polis, arama yaptığı evde ev sahibi kadının iç çamaşırlarını çaldı Polis, arama yaptığı evde ev sahibi kadının iç çamaşırlarını çaldı
Düğün felaketi oldu: 8 yaşındaki Elif, 7 operasyon geçirdi Düğün felaketi oldu: 8 yaşındaki Elif, 7 operasyon geçirdi
Türkiye’nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu Türkiye'nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
Norveç Kraliyet Ailesi’nde şok: Marius Hoiby’ye tecavüz ve şiddet suçlaması Norveç Kraliyet Ailesi'nde şok: Marius Hoiby'ye tecavüz ve şiddet suçlaması
Büyükçekmece’de Villanın Bahçesinde Ceset Bulundu Büyükçekmece'de Villanın Bahçesinde Ceset Bulundu
TBMM önünde ’Beyaz Toros’ yakan kişi tutuklandı TBMM önünde 'Beyaz Toros' yakan kişi tutuklandı
Memur zammı için son dönemece girildi Bakan Işıkhan’dan milyonlara mesaj var Memur zammı için son dönemece girildi! Bakan Işıkhan'dan milyonlara mesaj var
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti hakkında şiddet iddiası Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti hakkında şiddet iddiası
Düğünde damada 50 metrelik para şeridi Düğünde damada 50 metrelik para şeridi

09:24
İstanbul Valiliği’nden sahipsiz hayvanlarla ilgili talimat: İvedilikle toplanmalı
İstanbul Valiliği'nden sahipsiz hayvanlarla ilgili talimat: İvedilikle toplanmalı
07:52
İsrail Gazze’nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas’tan yanıt gecikmedi
İsrail Gazze'nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas'tan yanıt gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 09:45:13. #7.13#
SON DAKİKA: Talas Belediyesi'nden Zafer Haftası Etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.