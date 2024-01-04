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Talas Belediyesi'ne ait arsalar ihaleyle satıldı - Son Dakika
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Talas Belediyesi'ne ait arsalar ihaleyle satıldı

Talas Belediyesi'ne ait arsalardan pazarlığa kalan konut arsalarının tamamı yapılan ihaleyle satıldı. Açık arttırma usulüyle satışa sunulan taşınmazlardan 24 milyon 350 bin lira gelir elde edildi. Elde edilen gelirler belediye hizmetlerinde kullanılacak.

Talas Belediyesi\'ne ait arsalar ihaleyle satıldı
04.01.2024 - 11:58,  Güncelleme: 11:58
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Mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait arsalardan pazarlığa kalan konut arsalarının tamamı yapılan ihaleyle satıldı.

Açık arttırma usulü ile satışa sunulan taşınmazlardan toplam 24 milyon 350 bin lira gelir elde edildi. Elde edilen gelirler, belediye hizmetlerinde kaynak olarak kullanılacak. Belediye Meclis Salonu'nda Talas Belediye Başkan Vekili Ragıp Dost'un başkanlığında ve encümen huzurundaki ihaleyle, Başakpınar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 9 taşınmaz da sahiplerini bulmuş oldu.

Böylece Başakpınar mevkiinde bulunan ve daha önceki ihalelerde satışı yapılan taşınmazlarla birlikte toplam 62 milyon 920 bin lira gelir elde edilmiş oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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