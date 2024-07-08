Talas Belediyesi\'nin Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı Yeni Yerinde Açıldı

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Talas Belediyesi'nin Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği 'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı' yeni yerinde meraklılarıyla buluştu.

4 yıldır Harman Meydanı'na kurulan pazar, ilgiyi artırmak amacıyla alınan karar doğrultusunda bu hafta sonundan itibaren Mevlana Mahallesi Pazar Yerinde alıcı ile satıcıyı buluşturmaya başladı.

Her zaman olduğu gibi yine büyük ilgi gören pazarda, el işi tekstil ürünlerinden ahşap sanatlarına, ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar birçok ürün satışa sunuldu.

Alıcı da memnun satıcı da

Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Feride Bilgin, yeni yerlerinden çok memnun olduklarını ifade ederek, "4 yıldır Harman'daydık, şimdi Mevlana Mahallesindeyiz. Alanımız genişledi, ortam çok güzel. Kadınlarımız rahat rahat stantlarını açtılar. Tabi Harman Meydanının tarihi dokusu farklıydı ama burada da vatandaşlarımızla bir araya geldik. Bence çok güzel oldu, daha da güzel olacağına inanıyorum. Talas Belediyesine ve Başkanımız Mustafa Yalçın'a teşekkür ediyorum. İyi ki bu imkanı bize tanıdılar" dedi.

Pazarda organik tarım ürünleri satışı yapan Şefika Şener de "Yetiştirdiğim ürünleri Talas Maharetli Ellerde satıyorum. Sağ olsun Mustafa Başkanımız bize bu imkanı tanıdı. 4 yıldır Harman Mahallesindeydik, şimdi salı pazarına geldik. İlgi ve yoğunluk güzel. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" derken Ayşe Şimşek de "Daha önce Harman Mahallesindeydik ama buradaki yerimiz daha hareketli, daha çok kitleye hitap ediyoruz. Burada biz ikinci el ve sıfır kıyafetler satıyoruz. Burada sattığımız ürünlerden gelen geliri öğrencilerimize burslularımıza bağış olarak takdim ediyoruz. Bu imkanı bize tanıyan Talas Belediyesine ve Başkanımız Mustafa Yalçın'a çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Pazarı gezerek alış veriş yapan Mehmet Özen ise gayet hareketli bir pazar ile karşılaştıklarını dile getirerek, " Pazarı gezdik gördük. İnsanlar kendi el emeği göz nuru ürünlerini burada sergiliyorlar. Burada bunları görme fırsatı tanıdığı için Mustafa Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Gayet hareketli güzel bir pazar. Umarım daha da büyüyerek gelişir" şeklinde görüşlerini belirtti.

Antika Pazarı'da mevlana pazar yerinde

Öte yandan her ayın 2. pazar günü yine Harman Mahallesi'nde kurulan Antika Pazarı da bu hafta sonunda Mevlana Mahallesi Pazar Yerinde antika tutkunlarını bir araya getirecek.

14 Temmuz Pazar günü kurulacak olan pazarda yine saatten el sanatlarına, antika ev eşyalarından halı ve kilime kadar birçok antika eser alıcısıyla buluşacak. - KAYSERİ