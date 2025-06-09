Talas Belediyesi\'nin Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı Kurban Bayramı\'nda Yoğun İlgi Gördü

Talas Belediyesi'nin iki yıl önce hizmete açtığı Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı, bu Kurban Bayramı'nda da vatandaşların favori mekanı oldu.

Göleti, göl kafesi, su oyunları ve eşsiz manzarasıyla göz dolduran mesire alanı, sıcak yaz günlerinde geç saatlere kadar dolup taşıyor. Mangal yakmanın yasak olduğu alanda doğalgazlı et pişirme ünitesi hizmet veriyor. Ayrıca Talas Belediyesi Göl Kafe de lezzetli yiyecek ve içecekleriyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Pırıl pırıl göleti, temiz havası, su oyunları ve manzarasıyla açıldığı günden beri büyük ilgi gören Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı,

4 günlük kurban bayramı tatilinin de en gözde mekanı oldu. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiğine vurgu yaparak, "Zincidere 100. Yıl Mesire Alanımız bu bayramda da en çok rağbet edilen yeşil alanlardan birisi oldu. Çok büyük ilgi gösteren hemşehrilerimize teşekkür ediyor, bir kez daha bayramlarını tebrik ediyorum" dedi.

Güzel bir ortamda bayramın tadını çıkardıklarını dile getiren vatandaşlar da," Kayseri'nin en güzel mesire alanındayız. Gerçekten çok güzel bir ortam var. Mangal yakılmadığı için boğucu bir hava yok. Etler, doğalgazla pişirme ünitesinde pişiriliyor. Burasını Kayseri'ye kazandıran Talas Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ