Talas Belediyesi, Ramazan Bayramı'na Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
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Talas Belediyesi, Ramazan Bayramı'na Hazırlıklarını Tamamladı

Talas Belediyesi, Ramazan Bayramı\'na Hazırlıklarını Tamamladı

Talas Belediyesi, Ramazan Bayramı'nın rahatlMenu: yardım ve huzur içinde geçmesi için camiler, mezarlıklar ve ilçe genelinde temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları yaptı. Zabıta ekipleri de vatandaşların huzurunu sağlamak için hazırlıklarını tamamladı.

27.03.2025 11:49  Güncelleme: 11:52
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Talas Belediyesi, Ramazan Bayramı'nın ilçede rahat ve huzur içinde geçmesi için çalışmalarını tamamladı.

Bayram öncesi çalışmalarını hızlandıran Talas Belediyesi, başta camiler ve mezarlıklar olmak üzere ilçe genelindeki genel temizlik ve çevre düzenlemesi yaparak ilçeyi bayrama hazır hale getirdi. Bayram öncesi ilk olarak camilerde geniş kapsamlı bir çalışma gerçekleştiren Talas Belediyesi, camilerin genel temizliğine ek olarak virüslere karşı da ilaçlama yaptı. Bununla birlikte halılar süpürüldü, kitaplıklardan mihraplara kadar her yer detaylı şekilde temizlendi. Bayram namazına hazırlanan camilere gül kokusu sıkıldı. Diğer yandan ilçe genelindeki mezarlıklarda kuruyan otlar ve dallar toplanırken mezarlık içlerinde genel bakım çalışmaları yapılarak bayram ziyaretine hazırlandı. İlçe genelinde süpürme ve yıkama araçlarının yanı sıra çok sayıda ekipman ve personelle yürütülen çalışmalarda ise, birçok noktada detaylı temizlik yapılarak ilçenin tamamı bayrama hazır hale getirildi.

Ayrıca zabıta ekipleri de vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için vardiya halinde çalışma programı yaptı. Talaslı vatandaşlar ihtiyaç halinde 0352 437 00 55 numaralı telefonla istek ve şikayetlerini bildirebilecekler. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas Belediyesi, Ramazan Bayramı'na Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika

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