Talas Belediyesi Ramazan Etkinlikleri Başladı

Yerel

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Belediyesi tarafından Osmanlı Kültür Sokağında düzenlenen Ramazan etkinliklerine katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Yalçın, AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz ve beraberindekilerle teravih namazı sonrası sokağın sonunda kurulan etkinlik çadırına geldi.

Burada vatandaşlarla sohbet edip Ramazanlarını tebrik eden Başkan Yalçın, ayrıca çocuklarla eğlenceli oyunlara katılarak Ramazan sevinçlerine ortak oldu.

Hacivat-Karagöz, Meddah, Orta oyunu, Mini Kulüp, Semazen, İbiş ile yarışmalar, Tahta Bacak, Nasreddin Hoca ve Ateşbaz gibi etkinliklerin olduğu programda küçükler kadar büyükler de keyifli anlar yaşadı.

KONSERLER, SÖYLEŞİLER BİRBİRİNİ İZLEYECEK

Öte yandan Ramazan ayı boyunca Ahmet Özhan, Halil Necipoğlu, Yasin Pişgin, Mehmet Kemiksiz, Resul Aydemir, Murat Belet ve Mehmet Diker gibi ünlü isimlerin sahne alacağı etkinliklerde Doç. Dr. Yasin Pişgin de söyleşide bulunacak.

Bu kapsamdaki ilk konserde Ahmet Özhan Kayserililerle buluşacak. 15 Mart Cuma günü saat 21.15'te başlayacak konser, Talas Belediyesi'nin tüm etkinliklerinde olduğu gibi yine ücretsiz olarak izlenebilecek.

16 Mart Cumartesi günü ise Tasavvuf Musikisinin güçlü sesi Halil Necipoğlu'nun konseri var. 17 Mart Pazar günü ise Doç. Dr. Yasin Pişgin sohbeti ile Talas Belediyesi Ramazan Etkinliklerindeki yerini alacak. - KAYSERİ