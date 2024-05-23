Talas Belediyesi Stratejik Plan Hazırlama Süreci Eğitimi Düzenledi

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Talas Belediyesi'nde 2025-2029 stratejik plan çalışmaları hazırlık programı kapsamında 'Stratejik Plan Hazırlama Süreci Eğitimi' düzenledi.

Talas'ın gelecek beş yıldaki faaliyetlerinin yer alacağı yol haritası belirlenecek çalışmayla ilgili Talas Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen stratejik plan hazırlama eğitimine Talas Belediye Başkan Yardımcısı Koray Kök, birim müdürleri ve personel katıldı. Toplantıda konuşan Talas Belediye Başkan Yardımcısı Koray Kök, sözlerine Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın selamıyla ve konuya gösterdiği önemi anlatarak başladı. Kök, stratejik planın Talas Belediyesinin önümüzdeki yıllarda yapacağı faaliyetler açısından önemine dikkat çekerek, "Bu çalışma belediyemizin yol haritası açısından büyük önem arz ediyor. 5 yıllık süreçteki stratejik planı hazırlarken, tasarruf tedbirleri konulu Cumhurbaşkanlığı genelgesi dikkate alarak yapılacak. Bunun için bütün birimlerdeki arkadaşlarımıza büyük görev düşüyor. Buradaki hedefimiz en kısa sürede en iyi şekilde yol haritamızı belirleyip çalışmalarımızı yürütmek." dedi.

Emekli Mülkiye Müfettişi Mehmet Çoban ise, stratejik planlamanın önemini, hazırlık sürecinde yapılacak işlemler ve kullanılacak yöntemler, kamudaki yerini, kamudaki stratejik planlamanın hukuki dayanağı ve sürecin aşamaları gibi konularda bilgiler verdi. - KAYSERİ