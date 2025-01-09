Talas Belediyesinin Kütüphanelerine Büyük İlgi: 891 Bin Ziyaretçi

Yerel

Talas Belediyesi'nin çocuklara, gençlere ve araştırmacılara yönelik açtığı kütüphanelerden 2024 yılında 891 bin 721 kişi yararlandı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından ilçeye kazandırılan kütüphaneler ziyaretçi akınına uğradı.

Türkiye'nin uyumayan dört kütüphanesinden birisi olan 7/24 Kütüphane yararlanan kişi sayısı bakımından lokomotif oldu. 7/24 Kütüphane'den geçen yıl 784 bin 743 kişi faydalandı. Bu rakamın ilçede yaşayanların yaklaşık 4 katı olması dikkat çekti.

Kiçiköy Mahallesi'ndeki Altıntepe Semt Kütüphanesi 2024 yılında 13 bin 800 kişi ağırlarken, Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'ndeki Aldülhamidhan Semt Kütüphanesi'nden faydalanan sayı ise 26 bin 172 kişi oldu.

Yenidoğan Mahallesi bulunan Hafize- Ahmet Güldal Semt Kütüphanesi ise geçen 10 bin 757 kişiye kapılarını açtı.

Talas Belediyesi'nin geçen yıl Yenidoğan Mahallesi'nde hizmete açtığı Mehmet Karamercan Semt Kütüphanesi'ne ise rekor düzeyde ziyaretçi akınına uğradı. Açıldığı yıl kütüphaneden yararlananların sayısı 56 bin 249 kişi oldu. - KAYSERİ