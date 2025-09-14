Talas\'da Minik Köpek 8 Metre Derinlikten Kurtarıldı

Talas Belediyesi Pati Evi ekipleri, 8 metre derinliğindeki harabe bir yapıya düşen minik köpeği uzun uğraşlar sonucu kurtardı.

Talas Alaybeyli Mahallesi kırsalındaki yıkık bir alanda minik bir köpek olduğu ihbarını alan ekipler hemen harekete geçti. Yerden 8 metre aşağıda, kapısı veya herhangi bir girişi olmayan yıkık bir alanda köpeği tespit eden ekipler, yan taraftaki bir mağaranın duvarını yıkarak minik yavruya ulaştı. Güvenli bir şekilde kurtarılan ve sağlık durumu iyi olan minik yavru, Talas Belediyesi Pati Evi'nde gözetim altına alındı. - KAYSERİ