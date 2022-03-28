Talas'ın çiftçileri Tarım Fuarında - Son Dakika
Üye Girişi

Talas'ın çiftçileri Tarım Fuarında

28.03.2022 12:03
Talas'ın çiftçileri Tarım Fuarında

Talaslı kırsal mahalle muhtarları ve çiftçiler, Talas Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonla Kayseri Tarım Fuarını gezdi.

Talaslı kırsal mahalle muhtarları ve çiftçiler, Talas Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonla Kayseri Tarım Fuarını gezdi. Burada tarım teknolojilerinde yaşanan son gelişmeleri yakından inceleme fırsatı bulan çiftçiler, Talas Belediyesinin kendilerine birçok konuda büyük destek sağladığına vurgu yaptı.

Otobüslerle mahallelerinden alınarak Kayseri OSB Fuar ve Kongre Merkezinde açılan fuara götürülen ve burada stantları gezen çiftçiler, tarım ve hayvancılık alanındaki son gelişmeleri yerinde görme imkanı buldu. Talaslı çiftçiler ve muhtarlar, düzenlenen geziyle yeni tarım aletlerinden farklı bitki türlerine, üretim tekniklerinden bilinçli tarıma kadar birçok konuda bilgi sahibi oldu.

MUHTARLAR VE ÇİFTÇİLERDEN BAŞKAN YALÇIN'A TEŞEKKÜR

Talas'ın tarım alanında gelişmesi için kendilerine gerekli her türlü desteğin sağlandığını dile getiren muhtarlar ve çiftçiler, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkürlerini iletti. Bu etkinlikle tarım alanında yaşanan son gelişmeleri yerinde görme imkanı sağlandığını söyleyen çiftçiler, ihtiyaç duydukları bazı aletleri ve tarım ürünlerini temin etme imkanı bulduklarını kaydetti. - KAYSERİ

Talas'ın çiftçileri Tarım Fuarında
Talas'ın çiftçileri Tarım Fuarında

YORUMLAR
500
Son dakika haberi... Odunlukta çıkan yangın büyümeden söndürüldü Son dakika haberi... Odunlukta çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Talas Belediyesi, Kayseri, Tarım, Talas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Talas'ın çiftçileri Tarım Fuarında - Son Dakika


Son Dakika
11:59 İlk kez açıkladı! CZN Burak ve Cristiano Ronaldo ortak oluyor
11:57 Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun kaybettiği askeri personel ve teknik araç sayısını açıkladı!
11:40 Adı Sevgi dizisi dün akşam ekranlara geldi! Elif öğretmenin tayini çıkıyor!
11:32 Burdur'da oynanan maçta futbolcuyu hastanelik olana kadar dövdüler
11:32 Teşkilat dizisi dün akşam sevenleriyle buluştu! İşte son bölümde yaşananlar
11:22 Yargı dizisinin son bölümünde ne oldu? Çınar kontrolünü iyice yitiriyor
11:09 Rusya lideri Putin'den işgal tehdidi! Yıllar önce 5 AB ülkesini de listeye yazmış
11:05 Davayı kazanan 13 hakeme görev verilmeyecek!
11:04 Çanakkale Köprüsü'nü yapan ortaklardan CHP'li patrondan Kılıçdaroğlu'na cevap: Solcuyum diyerek solcu olunmuyor
11:02 Gram altının fiyatı yeni haftaya 922 lira seviyesinden işlem görerek başladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 12:13:51. #1.11#
SON DAKİKA: Talas'ın çiftçileri Tarım Fuarında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement