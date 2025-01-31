Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi Hizmete Açıldı

Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi Hizmete Açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas ilçesinin Mevlana Mahallesi'nde tamamlanan sosyal yaşam merkezinin üye kayıtlarına başlandığını duyurdu. Merkez, spor ve kültürel etkinlikler için çeşitli olanaklar sunacak.

31.01.2025 14:59  Güncelleme: 15:01
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve hizmete hazır hale getirilerek Spor A.Ş. tarafından üye kaydı başlatılan Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Başkan Büyükkılıç; Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'nde hayata geçirilen ve çalışmaları tamamlanan Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç'a teknik inceleme esnasında, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Hasdal ve Ufuk Sekmen ile daire başkanları ve Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Fatih Çağan eşlik etti. İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, "Bir güzel Cuma gününde Talas'ımızın güzel insanlarına müjdemizi veriyoruz. 5 bin metrekare inşaat alanına sahip çok amaçlı spor ve sosyal içerikli tesisimizin artık üye kaydına başladığının müjdesini paylaşıyoruz" dedi. Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi'nin hizmete hazır olduğunu kaydeden Büyükkılıç, "Burada hatırlanacağı üzere hanımefendilere ve beyefendilere ayrı ayrı olmak üzere 2 tane yüzme havuzumuz, sporla ilgili fitness merkezimiz, plates alanlarımız, spor amaçlı aletlerimiz ile ayrıca bir zenginliği yaşatıyoruz. Ayrıca buradaki en önemli çok amaçlı kütüphanemiz ile bölge insanlarına, öğrencilerimize yönelik hizmeti sunmanın mutluluğunu paylaşıyoruz. Hizmete hazır, gerekli çalışmalar tamamlandı" diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, Spor A.Ş.'nin 29'uncu tesisi olarak hizmet verecek olan sosyal yaşam merkezinin hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulunarak, "İlçelerimizdeki sosyal içerikli yaşam merkezlerimiz ayrı oradaki havuzlarımız ayrı. Toplam 35 tane havuzumuz söz konusu. Denizi olmayan bir şehir olmamıza rağmen, yüzme bilmeyen kalmasın diyoruz. Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak bilmeyen kalmasın diyoruz" ifadelerini kullandı. Konuşmasında Kayseri'nin Avrupa Spor Şehri olduğunu da hatırlatan Büyükkılıç, spor altyapısı ile vatandaşlara ulaşma noktasında her türlü ödülü hak eden bir hizmet ortaya koyduklarını vurgulayarak, tüm vatandaşları, hizmet vermeye başlayan tesise kayıt yaptırmaya davet etti.

Talas Mevlana Mahallesi'ne hitap eden sosyal yaşam merkezi, donatıları ile vatandaşlara spor ve kültür sanat alanında geniş bir yelpazede hizmet verecek. İçerisinde, bay ve bayan yüzme havuzu, fitness salonları, sauna ve buhar odaları, eğitim ve sosyal faaliyetlere hizmet edecek sınıflar, seminer salonu, kütüphane, kafeterya, ayrıca yapıda farklı büyüklüklere sahip dükkanlar bulunan Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi bölgeye ayrı bir canlılık kazandıracak. Yarı açık ve açık alanları da bulunan yapının, oluşturacağı kamusal alanlar ile eğitim alanları, spor salonu, yüzme havuzu ve kütüphaneleriyle her türlü ihtiyaca cevap verecek şekilde bölge sakinlerine etkin hizmet etmesi hedefleniyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi Hizmete Açıldı - Son Dakika

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