Talas Millet Bahçesi'nde Açık Hava Sinema Gösterimleri Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Talas Millet Bahçesi'nde Açık Hava Sinema Gösterimleri Devam Ediyor

Talas Millet Bahçesi\'nde Açık Hava Sinema Gösterimleri Devam Ediyor
11.08.2025 12:58  Güncelleme: 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Talas Belediyesi, Millet Bahçesi'nde düzenlediği açık hava sinema gösterimleri ile şehrin kültür sanat hayatına katkı sağlıyor. Geçtiğimiz hafta Neşeli Günler filmi ile keyifli anlar yaşandı.

Talas Belediyesi; şehrin kültür sanat hayatına renk katmaya devam ediyor. Bu kapsamda Talas Millet Bahçesi'nde düzenlenen açık hava sinema gösterimi büyük ilgi gördü.

Açıldığı günden bu yana her akşam onbinleri ağırlayan Talas Millet Bahçesi, çeşitli kültür sanat etkinliklerine de sahne oluyor. Geçtiğimiz hafta Grup Şantiye konseri ile eğlenen vatandaşlar, bu hafta sonu da Yeşilçam'ın efsane filmlerinden Neşeli Günler ile keyifli vakit geçirdi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın da katıldığı etkinlikte büyükler kadar çocuklar da eğlendi. Talas Millet Bahçesi'ne gösterilen yoğun ilgiye teşekkür eden Başkan Yalçın, "Her akşam geliyorum ve burada hemşehrilerimle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Çünkü onların burada mutlu olduklarını, keyifli vakit geçirdiklerini görüyorum. Bu da bana, 6 yıl emek verdiğimiz Millet Bahçesi'ni iyi ki yapmışız dedirtiyor. Bu akşam da hep birlikte Yeşilçam klasiklerinden Neşeli Günleri izledik. Bize eşlik eden tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.

Talas Millet Bahçesi, yaz boyunca farklı kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

kayseri, Son Dakika

Son Dakika Yerel Talas Millet Bahçesi'nde Açık Hava Sinema Gösterimleri Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi
Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı
Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti
Kabine toplanıyor Masada 4 kritik başlık var Kabine toplanıyor! Masada 4 kritik başlık var
Romulo adım adım Süper Lig’den Bundesliga’ya Romulo adım adım Süper Lig'den Bundesliga'ya
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: En düşük memur maaşı 67 bin liranın üzerinde olmalı Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: En düşük memur maaşı 67 bin liranın üzerinde olmalı
Beşiktaş’tan ayrılan Masuaku Premier Lig’e geri döndü Beşiktaş'tan ayrılan Masuaku Premier Lig'e geri döndü
Boğularak hayatını kaybeden Efe, Ahmet Minguzzi’nin arkadaşı çıktı: Yandım oğlum yandım Boğularak hayatını kaybeden Efe, Ahmet Minguzzi'nin arkadaşı çıktı: Yandım oğlum yandım
Hedefi çok büyük Emre Belözoğlu puan hedefi verdi Hedefi çok büyük! Emre Belözoğlu puan hedefi verdi

12:31
Pazara inen belediye başkanı esnafı azarladı: 20 liraya aldığın 50 liraya satılır mı ya
Pazara inen belediye başkanı esnafı azarladı: 20 liraya aldığın 50 liraya satılır mı ya?
12:15
6.1’lik depremin bilançosu netleşiyor Ağır hasarlı bina sayısı belli oldu
6.1'lik depremin bilançosu netleşiyor! Ağır hasarlı bina sayısı belli oldu
10:37
Japon deprem uzmanından yeni uyarı 3 noktayı işaret etti
Japon deprem uzmanından yeni uyarı! 3 noktayı işaret etti
10:12
Depremde yıkılan binayla ilgili vahim iddia: Pide salonu kolonları kesmiş
Depremde yıkılan binayla ilgili vahim iddia: Pide salonu kolonları kesmiş
09:59
Araç muayeneleri için emsal karar Başvuran bu parayı geri alabilir
Araç muayeneleri için emsal karar! Başvuran bu parayı geri alabilir
17:46
Denizde büyük panik Feribot kayaya çarptı
Denizde büyük panik! Feribot kayaya çarptı
17:45
Karşıyaka yıllar sonra bir ilki yapacak
Karşıyaka yıllar sonra bir ilki yapacak
17:39
Halit Yukay’ın teknesine çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı tutuklandı
Halit Yukay'ın teknesine çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı tutuklandı
17:34
Volkan Demirel, Kerem’in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı
Volkan Demirel, Kerem'in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı
17:15
Antalya’da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı
Antalya'da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı
17:07
Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu Yeni adresi çok sürpriz
Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu! Yeni adresi çok sürpriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2025 13:00:26. #7.11#
SON DAKİKA: Talas Millet Bahçesi'nde Açık Hava Sinema Gösterimleri Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.