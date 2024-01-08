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Talas Restorasyon Eğitim Merkezi'nde Eğitim Başlıyor - Son Dakika
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Talas Restorasyon Eğitim Merkezi'nde Eğitim Başlıyor

Talas Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi tarafından hayata geçirilecek olan Zincidere'deki Talas Restorasyon Eğitim Merkezi'nde eğitim için geri sayım başladı. Tarihi binada açılacak olan merkeze kayıtlar 28 Ocak'a kadar yapılabilecek. Merkezde, taş, ahşap ve demir ustalığı gibi geleneksel zanaat ve el sanatları eğitimi verilecek. Ayrıca, kursiyerler uluslararası restorasyon işlerinde görev alabilecekler.

Talas Restorasyon Eğitim Merkezi\'nde Eğitim Başlıyor
08.01.2024 - 12:24,
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Talas Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) tarafından hayata geçirilecek olan Zincidere'deki Talas Restorasyon Eğitim Merkezi'nde (TAREM) eğitim için geri sayım başladı. Bölgede taş, ahşap ve demir (ferforje) ustalığının yeniden canlanması amacıyla okula dönüştürülen tarihi binada ilk dönem kayıtları 28 Ocak'a kadar yapılabilecek.

Kısa süre önce Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa arasında imzalanan protokolle ilk adımı atılan TAREM'de heyecan başladı. Oluşturulan atölyelerin yanı sıra eğitim için hazırlanan bölümlerle, kursiyerler hem teorik hem de uygulamalı olarak eğitim görecek. Yapılan bu merkezle birlikte şehrin unutulmaya yüz tutan geleneksel zanaat ve el sanatları gelecek kuşakları aktarılırken, bununla birlikte eğitim alan kursiyerler gerek yurt içinde gerekse uluslararası restorasyon işlerinde görev alabilecek.

Merkezin mimari restorasyon ahşap, demir ve taş atölyesi birinci dönem sertifikalı eğitim programlarına kayıtlar 28 Ocak'ta sona erecek. 5 Şubat- 22 Mart arasındaki ilk dönem eğitim programına kayıt yaptırmak isteyenler www.kaysem.kayseri.edu.tr adresinden veya 0352 432 3838-42340 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilir. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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