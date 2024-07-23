Talas Restorasyon Eğitim Merkezi'nde Kayıtlar Başladı - Son Dakika
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Talas Restorasyon Eğitim Merkezi'nde Kayıtlar Başladı

Talas Restorasyon Eğitim Merkezi\'nde Kayıtlar Başladı

Talas Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirilen Talas Restorasyon Eğitim Merkezi'nde ikinci dönem kayıtlar başladı. Mimari Restorasyon Ahşap, Mimari Restorasyon Taş ve Mimari Restorasyon Demir atölyelerinde her yaştan katılımcılara teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek.

23.07.2024 13:59  Güncelleme: 14:01
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Talas Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) işbirliği ile hayata geçirilen Talas Restorasyon Eğitim Merkezi'nde (TAREM) ikinci dönem kayıtlar başladı.

2 Ağustos'a kadar devam edecek kayıtlarda Mimari Restorasyon Ahşap, Mimari Restorasyon Taş ve Mimari Restorasyon Demir atölyelerinde her yaştan katılımcılara teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek.

Zincidere'de bulunan tarihi Kız Yetimhanesi müştemilatında bulunan alanda gerçekleştirilecek olan kurslara, herhangi bir ön sınava girmeksizin isteyen herkes kayıt yaptırabilecek. Başvuruların Kayseri Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama Araştırma Merkezi'ne yapılacağı kurslar hakkında 0352 432 38 38/42340 numaralı telefondan bilgi alınabilecek.

Uluslararası iş imkanı

Kursiyerlerin e-devletten sorgulanabilen sertifika sahibi olacağı TAREM ile unutulmaya yüz tutan geleneksel zanaat ve el sanatları gelecek kuşakları aktarılırken kursiyerlere de gerek yurt içinde gerekse uluslararası restorasyon çalışmalarında iş imkanı doğacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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