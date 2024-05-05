Talas Restorasyon Eğitim Merkezi'nde Üniversiteli Gençler Ders Alıyor - Son Dakika
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Talas Restorasyon Eğitim Merkezi'nde Üniversiteli Gençler Ders Alıyor

Talas Restorasyon Eğitim Merkezi\'nde Üniversiteli Gençler Ders Alıyor

Talas Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi tarafından hayata geçirilen TAREM'de üniversiteli gençler bölüm dersleri alıyor. KAYÜ Mimari Restorasyon Bölümü öğrencileri TAREM'de uygulamalı dersler görüyor.

05.05.2024 10:11  Güncelleme: 10:15
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Talas Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) tarafından hayata geçirilen Zincidere'deki Talas Restorasyon Eğitim Merkezi'nde (TAREM) bir yandan meslek sahibi olmak isteyenler kursiyer olarak eğitim görürken, diğer yandan da üniversiteli gençler bölüm dersleri alıyor. Merkeze gelen KAYÜ Mimari Restorasyon Bölümü öğrencileri TAREM'de demir, ahşap ve taş atölyelerinde uygulamalı ders gördü.

Kısa süre önce Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa arasında imzalanan protokolle ilk adımı atılan TAREM'de eğitim faaliyetleri sürüyor. Bölgede taş, ahşap ve demir (ferforje) ustalığının yeniden canlanması amacıyla okula dönüştürülen tarihi binada kursiyerlerin dışında şimdi de KAYÜ Mimari Restorasyon Bölümü öğrencileri hem teorik hem de pratik eğitim aldı. Öte yandan TAREM'de ikinci eğitim dönemi için geri sayım devam ediyor. Bu çerçevede istekliler, 10 Mayıs'a kadar kayıt başvurusu yapabilecek. Oluşturulan atölyelerin yanı sıra pratik eğitim için hazırlanan bölümlerle TAREM, önemli bir mesleki kazanım merkezine dönüşmüş durumda. Yapılan bu merkezle birlikte şehrin unutulmaya yüz tutan geleneksel zanaat ve el sanatları gelecek kuşakları aktarılırken, bununla birlikte merkezden eğitim alan kursiyerler gerek yurt içinde gerekse uluslararası restorasyon işlerinde görev alabilecek.

Merkezin mimari restorasyon ahşap, demir ve taş atölyesi ikinci dönem sertifikalı eğitim programlarına kayıtlar 10 Mayıs'ta sona erecek. 13 Mayıs-30 Haziran arasındaki ikinci dönem eğitim programına kayıt yaptırmak isteyenler www.kaysem.kayseri.edu.tr adresinden veya 0352 432 3838-42340 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilir. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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