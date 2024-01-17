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Talas Restorasyon Eğitim Merkezi'ne Kayıtlar Devam Ediyor - Son Dakika
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Talas Restorasyon Eğitim Merkezi'ne Kayıtlar Devam Ediyor

Talas Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi tarafından hayata geçirilen Zincidere'deki Talas Restorasyon Eğitim Merkezi'ne kayıtlar sürüyor. Taş, ahşap ve demir ustalığının canlanması amacıyla uygulamaya konulan projede ilk dönem kayıtları 28 Ocak'a kadar sürecek.

Talas Restorasyon Eğitim Merkezi\'ne Kayıtlar Devam Ediyor
17.01.2024 - 12:15,  Güncelleme: 12:39
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Talas Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) tarafından hayata geçirilen Zincidere'deki Talas Restorasyon Eğitim Merkezi'ne kayıtlar sürüyor.

Bölgede taş, ahşap ve demir (ferforje) ustalığının yeniden canlanması amacıyla uygulamaya konulan projede ilk dönem kayıtları 28 Ocak'a kadar sürecek. Sınıfların yanı sıra atölyelerin de yer aldığı TAREM'de kursiyerler, hem teorik hem de uygulamalı olarak eğitim görecek.

Uluslararası iş imkanı

Konuyla ilgili olarak değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, çok önemli bir projeyi hayata geçirdiklerine dikkat çekerek, "Tarihi mekanları koruma kurulu üyeleri ve yüksek mimarlar her konuda usta bulduklarını ancak ferforje, ahşap, mermer ve taş konusunda restorasyon ustası bulamadıklarını ifade ediyorlar. Bu bölgenin insanlarının genlerinde ise taş ustalığı var. Yaşlı ustalarımız Anıtkabir'de, Süleymaniye'de ve Selimiye'de çalıştıklarını söylüyor. Onların çocuklara hala bu işi sürdürüyor. Bizim çok sayıda tarihi eserimiz var, dünyanın her yerinde tarihi eserler var. Bunların restorasyonlarında çalışacak ustalara ihtiyaç var. Bu nedenle inşallah en kısa sürede eğitim öğretime başlayacak bu merkezden mezun olanlar sertifika alacaklar ve dünyanın her yerinde uzman restorasyon ustası olarak iş bulacaklar. Bu da Kayseri ve Türkiye için çok anlamlı, onur verici bir kazanım olacak. Katkılarından dolayı Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa Hocama ve ekibine de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Son başvuru 28 Ocak 2024

Merkezin mimari restorasyon ahşap, demir ve taş atölyesi birinci dönem sertifikalı eğitim programlarına kayıtlar 28 Ocak'ta sona erecek. 5 Şubat- 22 Mart arasındaki ilk dönem eğitim programına kayıt yaptırmak isteyenler www.kaysem.kayseri.edu.tr adresinden veya 0352 432 3838-42340 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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