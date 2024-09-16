Talas Restorasyon Eğitim Merkezi, Tarihi Eserleri Gelecek Kuşaklara Taşıyacak - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Talas Restorasyon Eğitim Merkezi, Tarihi Eserleri Gelecek Kuşaklara Taşıyacak

Talas Restorasyon Eğitim Merkezi, Tarihi Eserleri Gelecek Kuşaklara Taşıyacak

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Talas Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi işbirliği ile kurulan Talas Restorasyon Eğitim Merkezi'nin önemine dikkat çekti. Eğitim merkezinde verilen kurslar sayesinde katılımcılara uluslararası geçerliliği olan sertifikalar verilecek.

16.09.2024 12:11  Güncelleme: 12:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Talas Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) işbirliği ile hayata geçirilen Talas Restorasyon Eğitim Merkezi'nin (TAREM) çok kıymetli olduğunu açıkladı.

Milletvekili Böhürler, Talas'ın Zincidere Mahallesi'ndeki tarihi Kız Yetimhanesi müştemilatında bulunan ve mimari restorasyon ahşap, mimari restorasyon taş ve mimari restorasyon demir atölyelerini ziyaret etti.

Başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de bulunduğu ziyarette Böhürler, verilen eğitimler hakkında yetkililerden bilgiler alıp kursiyerlerle sohbet etti.

"TALAS BELEDİYE BAŞKANIMIZI KUTLUYORUM"

Ziyaretin sonunda açıklamalarda bulunan Böhürler, TAREM'in önemine dikkat çekerek, "Tarihi eserlerin onarılması gibi bu eserlerde kullanılan ahşap, demir ve taş tekniklerinin gelecek kuşaklara aktırılması da bir kültür mirasının yaşatılması anlamında büyük önem taşıyor. Talas Belediyemizin TAREM'ini bu anlamda çok kıymetli buluyorum. Bir defa bulunduğu ortam köy okullarının bulunduğu eski cezaevinin olduğu, Kayseri Üniversitemizin işbirliğiyle geleneksel sanatları yaşatan, gelecek nesillere miras bırakan bilgilerin nakledilmesini çok kıymetli bir çaba olarak gördüm. Bu güzel merkez için Talas Belediye Başkanımızı kutluyorum. Bütün Kayserilileri burada eğitim almaya davet ediyorum. Daha çok usta çırak yöntemiyle gelişen bu öğrenme sürecine katkı sağlayın diyerek teşekkür ediyorum." dedi.

Her yaştan katılımcıya teorik ve uygulamalı eğitimlerin verilerek herhangi bir ön sınava girmeksizin isteyen herkes kayıt yaptırabildiği merkezden mezun olan kursiyerler uluslararası geçerliliği olan ve edevletten sorgulanabilen sertifikaya sahip olabiliyor.

ULUSLARARASI İŞ İMKANI

Bu belgeyle kursiyerler uluslararası restorasyon çalışmalarında yüksel maaşla iş imkanına sahip olabiliyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Talas Belediyesi, Yerel Haberler, Ayşe Böhürler, Milletvekili, Kültür Sanat, AK Parti, Politika, kayseri, Eğitim, Kültür, Sanat, Yerel, Talas, Son Dakika

Son Dakika Yerel Talas Restorasyon Eğitim Merkezi, Tarihi Eserleri Gelecek Kuşaklara Taşıyacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:12 KDV ve Vergide artış olacak mı Mehmet Şimşek açıkladı KDV ve Vergide artış olacak mı? Mehmet Şimşek açıkladı
21:05 Üstelik bunu yapan bir zincir market Tarihi geçmiş ürünleri, “1 alana 1 bedava“ kampanyasıyla satmaya çalıştılar Üstelik bunu yapan bir zincir market! Tarihi geçmiş ürünleri, "1 alana 1 bedava" kampanyasıyla satmaya çalıştılar
20:06 Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek
19:29 Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti! Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı
19:20 Ayşenur Ezgi’nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı Ayşenur Ezgi'nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı
09:46 Bir hayranının etek altı görüntülerini çektiğini fark eden Shakira sahneyi terk etti Bir hayranının etek altı görüntülerini çektiğini fark eden Shakira sahneyi terk etti
09:42 Pis Yedili’nin Orço’su Burak Alkaş, Arka Sokaklar’ın kadrosunda Pis Yedili'nin Orço'su Burak Alkaş, Arka Sokaklar'ın kadrosunda
09:31 Şenol Güneş’ten hakeme olay sözler: 6.oyuncu kuralını öğrenmemişler, ben yayladaydım ama duydum onu Şenol Güneş'ten hakeme olay sözler: 6.oyuncu kuralını öğrenmemişler, ben yayladaydım ama duydum onu
09:29 AK Parti MYK toplanıyor Vatandaşın en önemli sorunu Erdoğan’ın önüne gelecek AK Parti MYK toplanıyor! Vatandaşın en önemli sorunu Erdoğan'ın önüne gelecek
09:25 WhatsApp’a bir bomba özellik daha Kullanıcılar para kazanma imkanı bulacak WhatsApp'a bir bomba özellik daha! Kullanıcılar para kazanma imkanı bulacak
09:19 Maç sonu ortalığı yıktılar Trabzonspor’dan ırkçılık tepkisi Maç sonu ortalığı yıktılar! Trabzonspor'dan ırkçılık tepkisi
09:18 Evim Şahane’nin mimarı Selim Yuhay, unutamadığı anısını gözyaşları içinde anlattı Evim Şahane’nin mimarı Selim Yuhay, unutamadığı anısını gözyaşları içinde anlattı
09:18 Adana’da tır ile minibüs çarpıştı Ölü ve yaralılar var Adana'da tır ile minibüs çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
09:10 Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu En yakınındaki isim gözaltına alındı Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu! En yakınındaki isim gözaltına alındı
09:01 Oyuncu Ferit Kaya evlendi Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu Oyuncu Ferit Kaya evlendi! Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 22:26:12. #1.12#
SON DAKİKA: Talas Restorasyon Eğitim Merkezi, Tarihi Eserleri Gelecek Kuşaklara Taşıyacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement