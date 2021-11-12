Talas'ta antika günleri sürüyor - Son Dakika

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından hayata geçirilen ve büyük beğeni toplayan Antika Pazarı, 14 Kasım Pazar günü yine antika satıcıları ile antika severlerin buluşmasına sahne olacak.

'Harman Meydanında Tarihe Yolculuk' sloganıyla başlatılan ve her ayın 2. pazar günü Harman Mahallesi Meydanı'nda kurulan Antika Pazarı, antika meraklılarını ağırlamaya devam edecek. Antika tarım aletlerinden, sanatsal ürünlere, çeşitli koleksiyon parçalarından ev eşyalarına kadar birçok ürünün yer aldığı pazarda geçtiğimiz aylarda olduğu gibi yine antika mezatı da yapılacak. - KAYSERİ