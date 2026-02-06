Bu pazar antikacılar buluşuyor - Son Dakika
Yerel

Bu pazar antikacılar buluşuyor

Bu pazar antikacılar buluşuyor
06.02.2026 12:03  Güncelleme: 12:05
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın öncülüğünde düzenlenen Antika Pazarı, 8 Şubat Pazar günü geçmişe duyulan özlemi yaşatmak için tekrar açılıyor. Ziyaretçilere, nostaljik ürünler arasında alışveriş ve kültürel bir deneyim sunacak.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın vizyonuyla altı yılı aşkın süredir her ayın ikinci pazarı Talas'ta bir araya gelen antikacılar, Şubat ayında da devam ediyor. Bu hafta sonu da yine antikacılar açacakları tezgahlarla renkli görüntüler oluşturacak.

Kurulduğu günden bu yana nostalji tutkunlarının büyük ilgisini çeken Antika Pazarı, 8 Şubat Pazar günü yeniden kapılarını açıyor. Geçmişe duyulan özlemi doyasıya yaşatacak bu özel etkinlik, ziyaretçilerine hem alışveriş hem de kültürel bir zaman yolculuğu vaat ediyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın girişimleriyle Kayseri'ye kazandırılan ve 2019 yılında tarihi Harman Mahallesi Meydanı'nda başlayan Antika Pazarı serüveni, Mevlana Mahallesi Pazar Yeri'nde artan ilgiyle sürüyor. Yeni yerinde daha geniş alan ve daha fazla katılımla düzenlenen pazar, sadece Talas ve Kayseri'den değil, Türkiye'nin dört bir yanından gelen antikacılarla zenginleşiyor. Halı, kilim, seccade, tespih, saat, para, pul, nostaljik ev eşyaları ve daha nicesi olan binlerce ürün arasında kaybolmak, geçmişin izlerini bugüne taşımak isteyenler için Antika Pazarı adeta bir hazine niteliğinde.

Müzayede de olacak

Her ayın ikinci pazar günü kurulan ve kentte geleneksel bir kültürel buluşma haline gelen bu özel pazar, 8 Şubat'ta Talaslılara ve Kayserililere farklı bir gün yaşatacak. Aynı gün saat 15.00'te müzayede de yapılarak ürünler açık artırmayla alıcısını bulacak.

"Kültürü yaşatıyoruz"

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Antika Pazarı, sadece bir alışveriş alanı değil aynı zamanda geçmişle kurduğumuz gönül köprüsüdür. Burada eskiye duyulan özlemle kültürümüzü yaşatıyor, ticari canlılığı da destekliyoruz. Tüm hemşehrilerimizi bu nostalji dolu buluşmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Mustafa Yalçın, Yerel Haberler, Etkinlikler, Alışveriş, Kültür, Talas, Pazar, Sanat, Yerel

