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Talas Belediyesi Musiki Cemiyeti Türk Müziği Fasılı İcra Etti - Son Dakika
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Talas Belediyesi Musiki Cemiyeti Türk Müziği Fasılı İcra Etti

Ünlü tanburi Tevfik Soyata'nın kurucusu olduğu Talas Belediyesi Musiki Cemiyeti tarafından, Türk müziğine ait eserlerden oluşan fasıl icra edildi.

Talas Belediyesi Musiki Cemiyeti Türk Müziği Fasılı İcra Etti
20.01.2024 - 13:12,  Güncelleme: 13:19
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Ünlü tanburi Tevfik Soyata'nın kurucusu olduğu Talas Belediyesi Musiki Cemiyeti tarafından, Türk müziğine ait eserlerden oluşan fasıl icra edildi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından hayata geçirilen ve büyük ilgi gören musiki cemiyeti unutulmayacak bir programa daha imza attı. Talas Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen gecede ünlü Tanburi Tevfik Soyata ve saz arkadaşları salonu dolduran musikişinaslara hicaz makamından nihavente dolu dolu bir program yaşattı. Türk musikisinin beğenilen örneklerinin yanında kendi eserlerinin de icra edildiği gecede Tevfik Soyata, büyük alkış aldı.

"Talas hocamızı unutmayacak"

Yaklaşık iki saat süren programın sonunda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, gönül dostlarıyla bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Hocamızla güzel işler yapmaya çalıştık. Koronadan önce Talas Musiki Cemiyeti'nin kurduk. Daha sonra Talasımızın simgelerinden Karadut Beste Yarışması yaptık. Hocam öğrencilerini yetiştirmeye devam ederken ben de arada katılmaya çalıştım. Talas hiçbir zaman hocamızı unutmayacak. Kendisi Talaslı olduğu için ayrı bir vefa mecburiyetimiz var. Talas Musiki Cemiyeti durdukça hocamın kurucu müdür olarak ismini devam edecek. Hocama ve saz arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Yalçın, "Cumhuriyetimizin 100. yılındayız. Günümüze kadar aramızdan ayrılan Türk Musikine emeği geçen bütün üstatlarımızı rahmetle anıyorum. Hocamız gibi olanlara da uzun ömürler diliyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

"Başkanımız her türlü övgüye layık"

Ünlü tanburi Tevfik Soyata da duygulanarak, "İnanın heyecandan sevgili başkanıma ne diyeceğimi bilemiyorum. Kendisi her türlü övgüye, saygıya layık bir insan. İnşallah uzun zamanda beraber olmayı temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, üstat Tevfik Soyata'ya, Talas Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 100. Yılı anısına hazırlatılan plaket ve çiçek hediye etti.

Vatandaşlardan fasıla tam not

Programa katılan musikişinaslar da çok güzel bir gece olduğunu belirterek, başta Başkan Yalçın olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Hayatı ve eserleri kitabını imzaladı

Gecenin sonunda tanburi Tevfik Soyata, Talas Belediyesi tarafından basılan hayatının ve eserlerinin yer aldığı kitabı sevenlerine imzaladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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