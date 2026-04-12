Talas Menekşe Siteleri\'nde kura heyecanı

Talas Belediyesi tarafından yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Mevlana Mahallesi Menekşe Siteleri'nde yeni yaşamın kapısını aralayacak kura çekimi, Belediye Meclis Salonunda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Mutlu anların yaşandığı programa belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, belediye görevlileri ve hak sahibi vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Menekşe Siteleri'nin Talas'ın ilk yerleşim alanlarından biri olduğuna dikkat çekerek sürecin uzun ve emek isteyen bir yolculuk olduğunu ifade etti. Başkan Yalçın, "Devletimizin çizdiği yol doğrultusunda sizlerin de fedakarlıklarıyla bugünlere geldik. 2016 yılında kentsel dönüşüm alanı ilan edilen bölgede, 2022'de başlattığımız uzlaşma sürecinden bu yana tek hedefimiz sizler için en iyisini yapabilmek oldu. Zaman zaman zorluklar yaşadık, yurtdışındaki hak sahiplerine ulaşmak için büyükelçiliklerimizle temas kurduk. Ancak hamdolsun bugün bu mutlu tabloyu birlikte yaşıyoruz" dedi.

"Huzurla yuvalarınıza oturun"

Devletin sağladığı desteklere de değinen Başkan Yalçın, kira yardımlarından harç muafiyetlerine ve emsal artışlarına kadar birçok kolaylığın vatandaşların hizmetine sunulduğunu vurgulayarak, "Ortak yürütülen hiçbir süreç kolay olmuyor. Ama sabırla ve kararlılıkla ilerlediğimizde böylesine güzel sonuçlara ulaşıyoruz. Rabbim yeni yuvalarınızda huzurla oturmayı nasip etsin" diye konuştu.

Vatandaşlardan Başkan Yalçın'a teşekkür

Hak sahibi vatandaşlar ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, sürecin başka şehirlerde çok daha zorlu geçtiğini ifade etti. Vatandaşlar, "İzmir'de benzer süreçleri yaşadık, imzaların toplanması yıllar sürdü. Burada ise büyük bir özveriyle süreç tamamlandı. Evlerimiz hem değer kazandı hem de yaşanabilir hale geldi. Bu süreci toparlayan bir irade gerekiyordu, onu da siz sağladınız. Allah razı olsun" sözleriyle teşekkürlerini iletti.

Kuralar noter huzurunda

Konuşmaların ardından noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminde hak sahipleri tek tek sahneye gelerek yeni yuvalarını belirledi. Büyük heyecana sahne olan kura töreniyle birlikte Mevlana Mahallesi Menekşe Siteleri'nde yeni bir dönem resmen başlamış oldu.

Kura çekiminin ardından hak sahiplerine anahtarların, 12 Mayıs'ta düzenlenecek törenle teslim edilmesi bekleniyor. - KAYSERİ