Talas’ta Okul Öncesi Öğrencilere ‘Sıfır Atık’ Eğitimi - Son Dakika
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Talas’ta Okul Öncesi Öğrencilere ‘Sıfır Atık’ Eğitimi

Talas’ta Okul Öncesi Öğrencilere ‘Sıfır Atık’ Eğitimi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, okul öncesi öğrencilerine çevre bilinci kazandırmak amacıyla 'Sıfır Atığa Sıfırdan Başlıyoruz' projesini başlattı. Program, Dünya Tasarruf Günü’nde gerçekleştirilen etkinliklerle hayata geçirildi.

01.11.2024 11:39  Güncelleme: 11:41
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından Türkiye'de ilk kez başlatılan projeyle okul öncesi öğrencilerinin çevre bilincini öğrenmeleri için "Sıfır Atığa Sıfırdan Başlıyoruz" uygulaması hayata geçti.

Mevlana Mahallesi Hanım Aydoğan Anaokulu'nda Dünya Tasarruf Günü münasebetiyle düzenlenen programa Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez'in yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Başkan Yalçın ve Kaymakam Dönmez, sınıfları tek tek dolaşarak anasınıfı öğrencileriyle buluştu. Öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Yalçın ve Kaymakam Dönmez, miniklerle sohbet ederek geri dönüşüm bilinciyle ilgili bilgiler verdi.

Sınıfları dolaşan Başkan Yalçın ve Kaymakam Dönmez daha sonra, patenti Talas Belediyesine ait olan Sıfır Atık Eğitim Seti önüne geldi. Atıkların azaltılması ve miniklerde geri dönüşüm konusunun gelişmesi adına yapılan çalışmada minikler, hazırlanan küçük magnetleri ait oldukları geri dönüşüm tabelalarına yapıştırdı.

"117 anasınıfında başladı"

Programda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, geri dönüşüm bilincinin anasınıfından başlamasının önemine dikkat çekerek, sıfır atık eğitim setinin ilçedeki 39 okuldaki 117 anasınıfında başladığını söyledi.

"Çok güzel bir örnek"

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez de, küçük yaşta çevre bilincinin aşılanması adına yapılan çalışmaların çok güzel bir örnek olduğunu belirterek Başkan Yalçın'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas’ta Okul Öncesi Öğrencilere ‘Sıfır Atık’ Eğitimi - Son Dakika

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