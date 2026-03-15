Talas'ta Ramazan sahnesinde meddah geleneği

15.03.2026 12:02  Güncelleme: 12:03
Talas Belediyesi, Ramazan ayı kapsamında düzenlediği etkinliklerde son hafta heyecanını yaşıyor. 'Bir Meddah Arkadaşım Var' adlı tiyatro oyunu, Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Geleneksel meddah geleneği modern sahne düzeniyle buluşturularak izleyicilere eğlenceli ve kültürel bir deneyim sunuldu.

Talas Belediyesi'nin Ramazan ayına özel olarak düzenlediği kültür ve sanat etkinliklerinde son hafta heyecanı başladı. Etkinliklerin son haftasının ilk programında sahnelenen 'Bir Meddah Arkadaşım Var' adlı tiyatro oyunu, Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde izleyicilerle buluştu.

Talas Belediyesi Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenen oyun, geleneksel Türk tiyatrosunun önemli unsurlarından biri olan meddah geleneğini sahneye taşıdı. Tek kişilik anlatımın merkezde olduğu gösteride, tiyatral ekip ve müzikal performansların da eşlik etmesiyle zengin bir sahne atmosferi oluşturuldu. Hikayelerin mizahi ve düşündürücü anlatımı izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilirken, zaman zaman kahkahalarla sahnedeki performansa eşlik edildi. Ramazan akşamına nostaljik bir renk katan oyun, geleneksel meddah anlatımını modern sahne düzeniyle buluşturarak izleyicilere hem eğlenceli hem de kültürel bir deneyim sundu.

Talas Belediyesi'nin Ramazan etkinlikleri, iftar sonrası çocuk programları ve teravih namazı sonrası sahne etkinlikleriyle ücretsiz olarak devam ediyor. Ramazan programlarının son haftasında tiyatro, konser ve söyleşi gibi etkinliklerle Talaslılara dolu dolu bir kültür ve sanat atmosferi sunuluyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Talas Belediyesi, Etkinlikler, Kayseri, Kültür, Talas, Sanat, Yerel, Son Dakika

