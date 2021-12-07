Talas'ta yılın son meclisi yapıldı - Son Dakika

Talas Belediye Meclisi yılın son toplantısında gündeminde bulunan 24 maddeyi görüşüp karara bağladı. Toplantıda bütün gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi.

Başkan Mustafa Yalçın başkanlığında Aralık ayı olağan toplantısını gerçekleştiren Talas Belediye Meclisi, bazı parklara isim verilmesi ve isminin değiştirilmesi, birimler arası bütçe aktarımı, çeşitli imar komisyonları raporları, yönetmelik değişikliği gibi çeşitli gündem maddelerini görüştü. Başkan Yalçın toplantının başında Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 87. yılı kapsamında görüşlerini belirterek kadınlara hayırlı olmasını diledi.

Meclisin kadın üyelerinden Emine Timuçin, Başkan Yalçın'ın kadınların yanlarında olduğunu ifade ederek, "16 ilçede olmayan kadın girişimci kooperatifine önderliğiniz için şükranlarımı sunuyorum." dedi. Bir diğer kadın meclis üyesi Duygu İnce de, "Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün biz kadınlara armağan ettiği seçme ve seçilme hakkında emeği geçenleri saygı ve şükranla anıyorum." diye konuştu. Bir başka kadın meclis üyesi Berrin Özen ise, "Büyük önder Atatürk bize 1934 yılında armağan etti. Ne kadar ileri görüşlü olduğunu göstermiştir. Sayın başkanım size de konuşma izniniz için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. Daha sonra Hocalı Parkı içindeki Hocalı Anıtı'nın Azerbaycan Kardeşlik Parkı'na taşınması, Doğan Koca Parkı'nın isminin Sayer Caddesi üzerindeki parka verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda ayrıca Mevlana Mahallesi'ndeki Bademli Parkı'nın isminin 5 yıl önce servis aracına düzenlenen saldırıda şehit düşen memur Ayşegül Pürnek'in adının verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Mecliste ayrıca başta kırsal olmak üzere kanser tanı ve tedavisinde kullanılmak için Kanser Erken Teşhis TIR'ının malzemeleriyle birlikte satın alınıp İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis edilmesi maddesi görüşüldü. Başkan Yalçın, özellikle kırsaldaki vatandaşların kanser tanısının hızlandırılacağını belirterek, "Vatandaşlarımız gidip tarama yaptırmıyor. Bu da kanserin erken tanısının önüne geçiyor. Bunun için Talas Belediye ve İl Sağlık Müdürlüğü bir protokolle araç ve içinin malzemesini belediye, personeli ise İl Sağlık Müdürlüğü temin edecek. Kırsalımızda bu hizmeti yaparsak diğer yerler de yararlanır. Bunun dünyalık ve ahretlik önemli bir hizmet olduğunu düşünüyorum" dedi.

Toplantının sonunda meclis üyelerine Talas Belediyesi tarafından tohum desteğiyle temin edilerek kırsalda üretilen nohut, fasulye ve undan oluşan sepet hediye edildi. - KAYSERİ