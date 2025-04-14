Talat Er, Müzik Kariyerinin 40. Yılını Kutladı

TRT Keman Sanatçısı ve Besteci Talat Er, müzik kariyerinin 40. yılını Büyükçekmece'de kutladı.

TRT Keman Sanatçısı ve Besteci Talat Er, müzik kariyerinin 40. yılını ve bestecilikteki 25. yılını Talat Er Bakırköy Korosu ile gerçekleştirdiği özel bir konserle kutladı. Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konserin ilk bölümünde Abdülkadir Meragi'nin Rast makamındaki eserleri seslendirilirken, İkinci bölümde Talat Er'in özgün besteleri sahne aldı.

Unutulmaz bir konsere imza attılar

TRT Keman Sanatçısı ve Besteci Talat Er, müzik kariyerinin 40. yılını ve bestecilikteki 25. yılına özel gerçekleştirdiği konsere sanatseverlerin katılımı ve ilgisi yoğun oldu. Ünlü şair Hülya Sümer'in sunumunu gerçekleştirdiği konserde, konuk sanatçı Ayşe Ekiz, Nilay Uymaz'ın yanı sıra sanatçı dostları sahnede Talat Er'in besteleriyle dinleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. Konserin finalinde Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün adına müzik dünyasına olan emeklerinden ve katkılarından dolayı Talat Er'e çiçek ve plaket takdim edilmesinin ardından, müzik kariyerinin 40. yılına ve bestecilikteki 25. yılına özel sahnede pasta kesildi. - İSTANBUL