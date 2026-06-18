Başkan Mandalinci Türkbükü\'nde esnaf ve vatandaşla buluştu

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, çözüm odaklı saha ziyaretleri kapsamında Türkbükü Mahallesi'nde incelemelerde bulunarak vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi.

Türkbükü Mahalle Muhtarlığı'ndan başlayan ziyaret programında Başkan Mandalinci'ye Muğla Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri 1. Bölge Dairesi Başkanı Kadriye Erkal Yıldırım, belediye başkan yardımcıları, Bodrum Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz, Türkbükü Mahalle Muhtarı Yücel Ertuğrul ve ilgili birim müdürleri eşlik etti.

Mahalle genelinde ve sahil boyunca incelemelerde bulunan Başkan Tamer Mandalinci, vatandaşlar ve esnaflardan gelen talep, öneri ve şikayetleri yerinde dinledi. Türkbükü Balıkçı Barınağı ile Su Ürünleri Kooperatifi'ni de ziyaret eden Başkan Mandalinci, Türkbükü Şehit Gaffur Kaynar İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Mahalle sakinleri tarafından ilgiyle karşılanan Başkan Mandalinci, iletilen talepler doğrultusunda ilgili müdürlüklere gerekli incelemelerin yapılması ve çözüm üretilmesi konusunda talimat verdi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, "Vatandaşlarımızın talep ve önerilerini doğrudan dinlemek, hizmetlerimizi ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendirmek amacıyla mahallelerimizi ziyaret ediyoruz. Bodrum'un her noktasında hemşehrilerimizle bir araya gelmeye, sorunları yerinde tespit ederek çözüm üretmeye devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA