Talha Bayrakçı vefatının 8. yılında anıldı - Son Dakika
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Talha Bayrakçı vefatının 8. yılında anıldı

23.03.2022 16:46
Talha Bayrakçı vefatının 8. yılında anıldı

2014 yılı seçim çalışmaları esnasında trafik kazası sonucu hayatını kaybeden AK Parti Selçuklu Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Talha Bayrakçı vefatının 8. yıl dönümünde dualarla anıldı.

2014 yılı seçim çalışmaları esnasında trafik kazası sonucu hayatını kaybeden AK Parti Selçuklu Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Talha Bayrakçı vefatının 8. yıl dönümünde dualarla anıldı.

Selçuklu Gençlik Meclisi üyeleri vefatının 8. yıl dönümünde Talha Bayrakçı'yı unutmadı. 2014 seçim çalışmaları sırasında Başarakavak Mahallesi yakınlarında konvoyda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Selçuklu Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Talha Bayrakçı vefat yıldönümünde dualarla anıldı. Selçuklu Belediyesi tarafından isminin yaşatıldığı Talha Bayrakçı Gençlik Merkezi'nde düzenlenen anma programına Talha Bayrakçı'nın ailesi, Selçuklu Kent Konseyi Başkanı Cem Hayırlıoğlu, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Abdullah Said Kıyak, Selçuklu Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Hanifi Kaya, Gençlik Meclisi üyesi gençler katıldı.

Merhum Talha Bayrakçı Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından okunan hatim duasıyla anıldı. Programa katılanlar Bayrakçı ailesini tekrar taziyelerini iletti. - KONYA

Talha Bayrakçı vefatının 8. yılında anıldı
Talha Bayrakçı vefatının 8. yılında anıldı

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Başarakavak, AK Parti, Selçuklu, gençlik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Talha Bayrakçı vefatının 8. yılında anıldı - Son Dakika


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